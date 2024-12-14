В Тбилиси у здания парламента проходит акция протеста против выборов президента

Оппозиционные лидеры и их сторонники собрались у стен парламента Грузии в Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с президентскими выборами, пишет ТАСС. Протестующие считают, что парламентские выборы, которые прошли 26 октября, были проведены с нарушениями, и новый парламент не обладает легитимностью, что делает невозможным избрание легитимного президента.

Вокруг парламента усилены меры безопасности, к ним привлечены дополнительные полицейские силы. На площади Свободы, неподалеку от законодательного органа, Министерство внутренних дел развернуло спецтехнику: водометы, акустические орудия и автобусы для сотрудников полиции. Протест проходит мирно, без столкновений.

Сегодня в Грузии выбирают шестого президента. Впервые выборы проводятся не путем прямого голосования, а на заседании коллегии из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов местных органов власти. Единственным кандидатом является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.