В «Таттехмедфарме» рассказали, что дефицита лекарств для льготников Татарстана нет

Татарстан обеспечен лекарственными средствами и медицинскими принадлежностями. Об этом рассказал Заместитель генерального директора по аптечному складу государственного унитарного предприятия «Таттехмедфарм» Ильшат Мингазутдинов.

«Таттехмедфарм» является единственным поставщиком лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и других средств для медицинских организации Татарстана, а также всех вакцин.

«У нас только отечественные дистрибьютеры, из-за границы мы сами лекарства не завозим, импортных поставщиков у нас нет. Все российские, отечественные дистрибьютеры, которые получают препараты из-за границы», – рассказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильшат Мингазутдинов добавил, что российские и зарубежные препараты последние годы поступали пополам, однако основная масса зарубежных препаратов производится на территории России.

«Санкции, которые ввели в адрес нашей страны, не коснулись лекарственных препаратов, но учитывая, что вся логистика на сегодня нарушена, могут быть задержки», – отметил замдиректора.

Он рассказал, что для федеральных льготников торги уже проведены на полгода 2022 года. Товар поступает на склад. По региональной квоте торги также завершены на первый и второй квартал текущего года, товар также поступает в «Таттехмедфарм».

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Мы написали всем, кто победил на этих аукционах - поставщикам, чтобы они привезли препараты на аптечный склад. На сегодняшний день по последним данным 30-40% поставщиков нам сказали, что товар привезут, остальные не отказываются ни письменно, ни устно. Скорее всего будет задержка из-за нарушения логистических цепочек», – заключил он.