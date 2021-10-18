В «Татспиртпроме» прошел ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
Ежегодный конкурс «Лучший по профессии "Оператор штабелера"» прошел среди сотрудников распределительных центров компании «Татспиртпром».
Участие в проекте позволило конкурсантам продемонстрировать свои навыки и уникальный опыт в крупнейшем логистическом центре группы компаний «Татспиртпром».
Шесть участников финала конкурса из двухсот, подавших заявки, прошли испытание в два этапа: теоретический и практический. Теоретическая часть — на знание техники безопасности, практическая часть включала в себя маневрирования с макетом автопогрузчика, мячом, наполненным напитком бокалом, «баскетболом» штабелеров.
Во время конкурса соблюдались антиковидные меры. На площадке мероприятия допускались сотрудники с QR-кодами по вакцинации.
По итогам финала конкурса определилась тройка победителей, все они получат денежные премии:
Первое место — Равиль Миргазиянов;
Второе место — Ильнур Халиуллин;
Третье место — Айзат Латыйнов.
Поздравляем участников и организаторов конкурса с этим красочным событием, укрепляющим корпоративный дух в компании, повышающим квалификацию персонала, способствующим привлечению новых сотрудников на рабочие вакансии предприятия.