В «Татнефти» разрабатывают планы развития до 2050-2060 годов

В Высшей школе нефти в Альметьевске с 9 по 11 октября проходит мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых России (состоится 27-29 ноября 2024 года). Основная тема альметьевского мероприятия - технологический суверенитет ТЭК, но также обсуждают и повышение эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) и применение энергоэффективных технологий.

Как сообщает пресс-служба «Татнефти», на мероприятии собрались 32 научно-образовательных центра из разных концов страны. Среди участников молодые ученые, получатели грантов и именных стипендий, а также представители ведущих научно-образовательных центров.

«В “Татнефти” разрабатывают официальные программы развития до 2035-2040 годов, - сказал участникам гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. - Но у меня на столе лежат и планы до 2050-2060 годов. Когда для нефтяников появились ограничения добычи по линии ОПЕК, мы стали развивать другие направления. Есть и проекты по утилизации ресурсов».

По его словам, главное – развивать передовые технологии для ТЭК, являющиеся локомотивом всей экономики страны.

В 2025 году исполнится 75 лет объединению «Татнефть», но история нефти Татарстана гораздо старше.

«Нефть добывали здесь и тысячу лет назад, - рассказывает Маганов. - Учеными найдены письменные артефакты того, что нефть издревле применялась в медицине, для прокладки дорог и даже в военных целях. Из нефти делали смазку для колес повозок».

Ресурсов в мире становится все меньше, поэтому Маганов назвал долгосрочной целью менеджмента – обеспечение устойчивого развития «Татнефти» и долгосрочной прибыльности предприятия. Он отметил, что такая цель поможет нефтяникам вкладывать в развитие региона и в культурные проекты в интересах населения.

Участники мероприятия представят решения экспертам по 23 кейсам, которые касаются актуальных задач ТЭК по геологоразведке, нефтедобыче, биотехнологиям, нефтегазохимии, нефтегазопереработке, экологии.

«Это интересные идеи, все близки к практике, и они должны победить на федеральных конкурсах. Эксперты вместе с вами будут работать над этими проектами», - добавил Маганов.

Он отметил, что молодые ученые и специалисты могут работать в лабораториях «Татнефти» как стажеры или брать собственные темы исследований.

«Я буду рад, если все присутствующие присоединятся к нам. Мы ищем команду, коллег, с которыми можно уверенно идти в будущее», - резюмировал спикер.