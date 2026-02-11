В «Татнефти» появилась новая должность – первый замгендиректора по капстроительству

В компании «Татнефть» ввели новую должность – первый заместитель генерального директора по капитальному строительству. Об этом пишет газета «Нефтяные вести».

На этом посту начал работу Альберт Нурмиев, который с 2023 года был заместителем гендиректора по промышленному строительству.

Нурмиев пришел в «Татнефть» в 2006 году. Сначала работал инженером первой категории, а после – ведущим инженером.

С 2011 года руководил службой Управления по реализации проекта строительства комбинированной установки гидрокрекинга комплекса НПиНХЗ.

В 2012–2016 годах возглавлял службу Управления по реализации проектов строительства. Затем перешел на должность замначальника, а после – начальника УРПС «Татнефти», которым проработал с 2017 по 2023 год.