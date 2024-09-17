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В «Татнефти» назначили нового замгендиректора по соцразвитию
В «Татнефти» прошло новое назначение: сменился замгендиректора по социальному развитию. Как сообщили в компании, на эту должность назначен Ренат Мамин.
В сообщении говорится, что Мамин будет курировать стратегические задачи компании в социальной сфере: проекты по поддержке образования, медицины, культуры, спорта, созданию инфраструктуры.
Новый замгендиректора родился 30 декабря 1986-го. В 2009-м он окончил Госхимико-технологический университет (специальность - «Химическая технология топлива и углеводородных материалов»).
В «Татнефти» Мамин работает с 2009-го. Сначала он был оператором технологических установок в цеху перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов производства первичной переработки нефти НПЗ «ТАНЕКО». Через два года сотрудник стал ведущим специалистом (по работе с молодежью) отдела кадров «ТАНЕКО».
В 2012-м Мамин занял должность замначальника отдела кадров «Татнефти», а позже стал председателем молодежного комитета.
Последние шесть лет до нового назначения Мамин был директором Благотворительного фонда «Татнефть».
фото: телеграм-канал «Мы Татнефть»
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