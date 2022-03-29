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Промышленность
29 марта 2022  14:24

В «Татнефти» назначен новый главный геолог

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Главным геологом — заместителем генерального директора «Татнефти» назначен Ринат Афлятунов, сообщила пресс-служба компании.

Новый руководитель пришел на предприятие в 1995 году. С 2020 года работал начальником отдела разработки Елхов-Прикамской и Бавлинской территорий управления разработки месторождений департамента разработки месторождений «Татнефть-Добыча».

Занимавший более 20 лет должность главного геолога – заместителя генерального директора «Татнефти» Раис Хисамов еще в апреле решил выйти на заслуженный отдых.

 

#татнефть
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