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В «Татнефти» 14 августа обсудят рекомендацию по дивидендам за I полугодие
Совет директоров «Татнефти» собирается обсудить рекомендацию по дивидендным выплатам за I полугодие этого года. Заседание назначено на 14 августа. В повестку также включен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что нефтяная компания направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО — в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании для акционеров по РСБУ в первом полугодии составила 128,1 млрд рублей, а доходы по МСФО пока не раскрывались.
Напомним, Татарстану принадлежит более 34% обыкновенных акций компании, на казначейские акции приходятся около 3%, 24,53% задепонировано в ADR. Остальным акционерам принадлежит около 38%.
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