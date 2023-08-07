news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 7 августа 2023 14:45

В «Татнефти» 14 августа обсудят рекомендацию по дивидендам за I полугодие

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Совет директоров «Татнефти» собирается обсудить рекомендацию по дивидендным выплатам за I полугодие этого года. Заседание назначено на 14 августа. В повестку также включен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что нефтяная компания направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО — в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании для акционеров по РСБУ в первом полугодии составила 128,1 млрд рублей, а доходы по МСФО пока не раскрывались.

Напомним, Татарстану принадлежит более 34% обыкновенных акций компании, на казначейские акции приходятся около 3%, 24,53% задепонировано в ADR. Остальным акционерам принадлежит около 38%.

#татнефть #экономика
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное