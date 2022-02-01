В Казани пройдет турнир команд КХЛ с участием «Ак Барса»

Как стало известно корреспонденту ИА «Татар-информ», во время олимпийской паузы в чемпионате КХЛ в Казани пройдёт хоккейный турнир с участием команд КХЛ.

Окончательного решения по факту проведения турнира еще нет, поэтому «Ак Барс» пока не объявил официально об этом. Но приглашения сыграть в «Татнефть Арене» 13-16 февраля получили ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик». Каждая команда сыграет друг с другом по одному разу.

Ранее прошла информация о таком же турнире в Сочи. Команды КХЛ намерены практиковаться во время Олимпиады, когда регулярный чемпионат был остановлен еще 16 января. КХЛ еще не приняла окончательного решения, проводить или нет оставшиеся календарные матчи после Олимпиады, об этом будет объявлено 10 февраля. Самый прогнозируемый вариант, это возобновление сезона в КХЛ сразу со стадии плей-офф.

«Ак Барс» после 48 матчей с 66 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, «Нефтехимик» идет на седьмом после 49 игр с 52 очками. Если будет принято решение возобновить сезон сразу с плей-офф, то казанцы на первой стадии Кубка Гагарина сыграют с новосибирской «Сибирью», нижнекамцы — с магнитогорским «Металлургом». «Ак Барс» поддержал такой вариант, «Нефтехимик» против.