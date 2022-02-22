В «Татмедиа» завершилась рекламная акция для подписчиков

Сегодня в АО «Татмедиа» подвели итоги рекламной акции для подписчиков «Путевка в санаторий, снегоуборщик, телевизор и другие призы за подписку!» Победителями стали 16 человек из разных районов Татарстана.

«Мы проводим этот конкурс более десяти лет. И огромная радость для нас, что количество читателей, как и количество участников, не уменьшается, - заявил генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков. - Вся Россия читает республиканские издания, особенно на татарском языке. У нас есть конкурсанты из Красноярского края, Свердловской области, Чувашии, Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурга».

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо было выписать на первое полугодие 2022 года одну газету и один журнал, выпускаемые АО «Татмедиа», и прислать копии квитанций.

«Почти 500 человек прислали свои письма, - рассказал Садыков. – При этом для авторов выиграть в конкурсе – не главное! Каждое послание содержит в себе какое-то пожелание, историю из жизни. Удивительно много хороших историй! И в этом году мы впервые разыграли путевку в санаторий. Для наших читателей, многие из которых сельские жители, – это удивительный подарок!»

Главный приз — путевка в санаторий на двоих – достался супругам Фаттаховым из Сабинского района. Также в числе призов были - снегоуборщик, телевизор, смартфон, робот-пылесос, электромясорубка, набор ручного инструмента и утюг. Общий призовой фонд акции составил 179 тысяч рублей.

«Мы знаем свою историю, мы начали читать, видеть и слышать благодаря письменности, - уверен директор санатория "Шифалы Су-Ижминводы" Салим Хабибуллин. - СМИ сейчас много, поток очень большой. Но печатные издания не заменит ничто. Многие наши современники думают, что весь мир, вся информация сосредоточены в их телефоне. Это не так. Не зря говорят: «Что написано пером, не вырубить топором». Главная наша задача – остаться людьми. И в этом нам могут помочь газеты и журналы, пишущие о добром, светлом и вечном».