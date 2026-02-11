В «Татмедиа» вручили подарки подписчикам газет и журналов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в «Татмедиа» подвели итоги розыгрыша «100 тысяч рублей, телевизор и другие призы за подписку!».

Участниками акции стал 691 читатель из Татарстана и Башкирии, Оренбургской и Ульяновской областей, Пермского края. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо было выписать не менее двух изданий «Татмедиа» на первое полугодие 2026 года.

«Сегодня Татарстан – самый читающий регион России. Только издания холдинга "Татмедиа" выходят тиражом более 170 тысяч экземпляров, не считая множества частных изданий. Жители республики активно читают журналы и газеты. Это не просто читатели – это гордость нашей нации, гордость общества, потому что именно читающие, думающие люди формируют его будущее. Для нас огромная радость видеть, что такое большое количество людей продолжает читать и интересоваться. Мы ценим и любим наших читателей, поэтому проводим конкурсы и стараемся чаще встречаться с ними», – рассказал на вручении призов генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подписчики выиграли телевизор, тонометры, вертикальные пылесосы, электромясорубки, шуруповерты, наборы инструментов, швейную машинку, пылесосы для автомобиля и блендеры.

Обладателем главного приза в 100 тыс. рублей стала Таскира Кашапова из Балтасинского района РТ.

«Главный приз достался моей бабушке – Таскире Кашаповой. Она преданный читатель, регулярно выписывает и читает газеты. В этом году ей исполняется 80 лет. К сожалению, из-за состояния здоровья она не смогла прийти. Когда нам впервые сообщили о выигрыше, мы даже засомневались и решили, что это могут быть мошенники. Но после звонка из редакции все сомнения развеялись. Бабушка была очень счастлива. Мы также выписываем "Салават купере" и "Сабантуй" для детей. Такие конкурсы мотивируют дальше оставаться верными читателями», – поделилась внучка победительницы Зухра Валеева.

Призы получили и подписчики-рекордсмены, оформившие подписку на пять и более изданий. Они выиграли вертикальный пылесос, электромясорубку, набор инструментов, блендер и тонометр.