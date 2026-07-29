В «Татмедиа» создали сериал о вовлечении детей в преступления через Интернет

Молодежный совет при «Татмедиа» разработал серию роликов под названием «Что мы делаем в Сети» для профилактики вовлечения детей в преступления. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о безопасности детей летом рассказал член Молодежного совета при РА «Татмедиа», заведующий лабораторией визуальной информации КФУ Салават Мухамадуллин.

«Мы решили, что если хотим говорить с подростками, то должны это делать с ними на одном языке. Поэтому был выбран формат скрин-лайф, когда зритель видит переписку пользователя, его соцсети и мессенджеры. Мне кажется, это максимально понятный для молодежи визуальный ряд», – рассказал Салават Мухамадуллин.

Создатели проекта постарались показать ситуацию глазами самого подростка, когда в интернете его пытаются вовлечь в преступления.

«Экспертами и консультантами выступили сотрудники МВД, а экспертизу провела Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан. Сериал разработан на основе реальных случаев», – добавил он.

Сериал состоит из семи роликов продолжительностью около двух минут – такой формат наиболее оптимален для подростков, привыкших к коротким видео.

«Главный герой – Артем. Все начинается с его попытки заработать легкие деньги, что приводит к ужасным последствиям. Мы ни в коем случае не пытаемся героизировать главного персонажа, а, напротив, стремимся показать последствия необдуманных поступков. Мы решили поднять эту тему, потому что в Сети подростки могут встретиться с реальной опасностью. Манипуляции преступников маскируются под дружбу и заботу – ребенок не распознает опасность на раннем этапе. Нашей задачей было показать, как работает механизм», – объяснил заведующий лабораторией визуальной информации КФУ.

Посмотреть все серии проекта можно, перейдя по ссылке.