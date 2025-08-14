В «Татмедиа» разыграли 100 тыс. рублей и десятки ценных призов среди подписчиков

Сегодня, 14 августа, в медиахолдинге «Татмедиа» подвели итоги розыгрыша «100 тысяч рублей, телевизор и другие призы за подписку!». Участниками акции стали 632 читателя из Татарстана и Башкортостана.

Главный приз – 100 тысяч рублей – получила Гузель Хабибуллина из Рыбно-Слободского района (участник № 45). Телевизор достался Ильгизу Каримову из Камского Устья (участник №506).

В розыгрыше приняли участие подписчики, оформившие не менее двух изданий («газета + журнал») на второе полугодие 2025 года. Победители выиграли также тонометры, вертикальные пылесосы, электромясорубки, шуруповерты, наборы инструментов, блендеры, газонокосилки-триммеры, сушилки для фруктов, утюги.

Среди них – как новички, так и постоянные участники акции.

«В розыгрыше участвуют все, кто подписался на два издания АО “Татмедиа” и прислал нам свои квитанции. Сегодня в основном конкурсе приняли участие 632 подписчика со всех районов Татарстана, а также из Башкортостана», – напомнила PR-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина.

Параллельно прошел второй конкурс – для подписчиков-рекордсменов, оформивших подписку на пять и более изданий. Среди 18 участников этой акции разыграли вертикальный пылесос, электромясорубку, набор инструментов, блендер и тонометр. Причем эти подписчики имели возможность попытать удачу сразу в обоих розыгрышах.

Любители чтения традиционно оформляют подписку на большое количество газет и журналов и нередко выигрывают призы не впервые. Так, Миляуша Хасанова из Муслюмовского района в прошлый раз получила вертикальный пылесос, а теперь выиграла блендер. Гузель Хабибуллина – обладательница суперприза – также не раз участвовала в розыгрышах.

За проведением конкурса следила комиссия: главный редактор газеты «Шахри Казан» Радик Сабиров, главный редактор журнала «Сююмбике» Лариса Маликова и главный редактор журнала «Ялкын» Энже Габдуллина.

Награждение победителей состоится 21 августа в 13:00 в здании «Татмедиа» на ул. Декабристов, 2.

«Каждые полгода мы проводим такие розыгрыши. Подписывайтесь, отправляйте квитанции – и этого достаточно, чтобы побороться за наши призы», – отметила Сафина.