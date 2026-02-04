В «Татмедиа» разыграли 100 тыс. рублей и ценные призы для подписчиков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 4 февраля, в АО «Татмедиа» подвели итоги розыгрыша «100 тысяч рублей, телевизор и другие призы за подписку!». Участниками акции стал 691 читатель из Татарстана и Башкортостана, Оренбургской и Ульяновской областей, Пермского края. Главный приз, 100 тыс. рублей, получила Таскира Кашапова из Балтасинского района РТ (участник №379).

«Хочется отметить, у нас есть самый юный участник акции. Ей лишь четыре года, и зовут ее Айзиля Бикмуллина, она из Высокогорского района. Она читает журналы «Салават купере» и «Сабантуй». А самой взрослой участницей акции стала Ганиуллина Сания Ризвановна из Мамадышского района. Ей 93 года! Она подписалась на издания «Нократ», «Казан утлары», «Вятка», «Ялкын», «Салават күпере», «Шәһри Казан. Язмыш» и стала участницей обеих акций», – рассказала PR-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина.

В розыгрыше приняли участие подписчики, оформившие не менее двух изданий («газета + журнал») на первое полугодие 2026 года. Победители выиграли также телевизор, тонометры, вертикальные пылесосы, электромясорубки, шуруповерты, наборы инструментов, швейную машинку, пылесосы для автомобиля и блендеры.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Среди участников есть постоянные читатели, которые принимают участие в акции из раза в раз.

«В этот раз самым активным и читающим районом у нас становится Балтасинский район. Самое большое количество подписчиков, которые прислали квитанции и решили принять участие в данной акции, именно из Балтансинского района. У нас проводится акция каждое полугодие, и, помимо этого, каждая редакция отдельно разыгрывает свои ценные призы среди подписчиков», – отметила Ляйсан Сафина.

Состоялся и второй конкурс для подписчиков-рекордсменов, выписавших пять и более изданий «Татмедиа». Среди 17 участников этой акции разыграли вертикальный пылесос, электромясорубку, набор инструментов, блендер и тонометр.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По результатам розыгрыша вертикальный пылесос достался Сутгиной Г. из Пестричинского района. Электромясорубку получила жительница Казани Усманова С., набор инструментов выиграла Зарипова Л. из Актанышского района. Гарипова В. из Зеленодольска получит блендер, а тонометр достался Шамсутдинову М. из Пестречинского района.

За проведением конкурса следила комиссия, в которую входили: главный редактор газеты «Шахри Казан» Радик Сабиров, главный редактор журнала «Сююмбике» Лариса Маликова, главный редактор журнала «Ялкын» Эндже Габдуллина и главный редактор журнала «Сабантуй» Руфия Мухутдинова.

Награждение победителей состоится 11 февраля в 15 часов в здании «Татмедиа» (Казань, ул. Декабристов, 2)