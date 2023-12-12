В «Татмедиа» рассказали, как в три раза увеличили розничные продажи журналов

Благодаря маркетплейсам и вендинговым автоматам АО «Татмедиа» смогло за три года в три раза увеличить розничную реализацию журналов общей сети. Об этом сообщил сегодня генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на круглом столе по вопросам развития инфраструктуры киосков и павильонов розничной торговли печатной продукцией.

«Четыре года назад перед нами была поставлена задача по расширению продаж наших изданий. Были поставлены специальные стойки в киосках по продаже журналов, создана собственная сеть киосков. Для оптимизации расходов было принято решение о развитии двух основных направлений. Благодаря этим двум системам мы смогли в три раза увеличить реализацию журналов в Казани», — рассказал он.

Руководитель медиахолдинга отметил, что одним из ключевых направлений стало развитие сети вендинговых автоматов. Проект был запущен в качестве эксперимента в 2021 году во время пандемии коронавируса, когда большинство киосков не работало. Такие автоматы были поставлены в местах массового пребывания людей: в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и станциях метро, в торговых центрах.

«В течение трех лет мы смогли в три раза увеличить реализацию журналов», — подчеркнул Шамиль Садыков.

Вторым важным направлением стало развитие онлайн-продаж. «Татмедиа» издает журналы на татарском языке, поэтому важен охват татароязычного населения по всей стране. Благодаря продажам на маркетплейсах удалось получить по реализации изданий показатели в три раза большие, чем по почте.

«В каждом журнале есть QR-код. В течение нескольких дней издание доставляется в любую точку страны. Около 600 экземпляров изданий мы продаем ежемесячно через интернет», — заметил Садыков.

Помимо журналов, сейчас таким образом реализуются книги и открытки. По данным спикера, АО «Татмедиа» за три года благодаря 20 вендинговым автоматам удалось достичь значительных объемов по реализации всего основного рынка.

«В Казани у нас 91 киоск и 18 магазинов, которые занимаются реализацией газет и журналов. Мы сегодня продаем столько же журналов „Татмедиа“, как и все остальные участники рынка, и это только начало», — пояснил Шамиль Садыков.

В качестве примера он привел станцию метро «Площадь Тукая» в Казани, где вендинговый автомат расположен всего в десяти метрах от журнального киоска. Через автомат продается в три раза больше журналов. Дело в том, что им охотно пользуются молодые люди, которые не любят тратить время на посещение магазинов и киосков, а также общаться с продавцами.

Автоматы позволяют решить проблему нехватки продавцов в киосках. Дело в том, что люди в трудоспособном возрасте не хотят работать за 25 тыс. рублей в месяц, а для пенсионеров такая работа тяжела. К тому же не нужно тратить значительные средства на аренду площадей под киоски.