В «Татмедиа» прошли занятия для пресс-служб управлений Росгвардии Приволжского округа

пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникация «Татмедиа» прошли занятия для представителей пресс-служб управлений Росгвардии Приволжского округа территориальных ВНГ России.

С пресс-секретарями обсудили особенности работы СММ-специалиста, телевидения и интернет-изданий на тематику правоохранительных органов.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Сотрудники пресс-служб посетили «Татар-информ» и посмотрели, как работает полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В учебно-методическом сборе принял участие командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин. Он акцентировал внимание на важности информационного сопровождения деятельности Росгвардии.

