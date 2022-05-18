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Происшествия
18 мая 2022  12:04
Полина Шевчук

В «Татмедиа» прошли занятия для пресс-служб управлений Росгвардии Приволжского округа

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В «Татмедиа» прошли занятия для пресс-служб управлений Росгвардии Приволжского округа
пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникация «Татмедиа» прошли занятия для представителей пресс-служб управлений Росгвардии Приволжского округа территориальных ВНГ России.

С пресс-секретарями обсудили особенности работы СММ-специалиста, телевидения и интернет-изданий на тематику правоохранительных органов.

 

Фото: ©  пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Сотрудники пресс-служб посетили «Татар-информ» и посмотрели, как работает полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

 

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В учебно-методическом сборе принял участие командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин. Он акцентировал внимание на важности информационного сопровождения деятельности Росгвардии.
 

#татмедиа #росгвардия
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