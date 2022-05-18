В «Татмедиа» прошли занятия для пресс-служб управлений Росгвардии Приволжского округа
В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникация «Татмедиа» прошли занятия для представителей пресс-служб управлений Росгвардии Приволжского округа территориальных ВНГ России.
С пресс-секретарями обсудили особенности работы СММ-специалиста, телевидения и интернет-изданий на тематику правоохранительных органов.
Сотрудники пресс-служб посетили «Татар-информ» и посмотрели, как работает полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».
В учебно-методическом сборе принял участие командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин. Он акцентировал внимание на важности информационного сопровождения деятельности Росгвардии.