В Татмедиа прошла встреча с главным редактором иранского журнала «Караван»

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В АО «Татмедиа» прошла встреча главного редактора русскоязычного иранского журнала «Караван» Сейида Хосейна Табатабаий с главными редакторами журналов «Казань», «Казан утлары», «Безнен мирас» и «Мәдәни Җомга». Встреча прошла в рамках литературного форума БРИКС 2024.

«У нас много общих традиций, но, к сожалению, наши народы мало знают друг друга. Мы можем попробовать раздвинуть эти границы», — сказал Табатабаий.

Для иранского гостя была организована экскурсия и знакомство с холдингом «Татмедиа». По итогам встречи обсуждалась возможность коллаборации казанских журналов с иранским «Караваном».

«В нашем литературном журнале "Казан утлары" есть рубрика, посвященная дружбе народов, а также публикуется современная литература тюркских народов. После этой встречи мы планируем с журналом "Караван" сделать обменный номер — в нашем журнале мы напечатаем поэзию и прозу иранских авторов на татарском языке, а мы подготовим для них современных татарских писателей и поэтов для печати в Иране на персидском языке», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин.

На данный момент о точных сроках речи не идет. Как отметил сам Галиуллин, сейчас только началось обсуждение данного вопроса, а результаты этого диалога мы сможем увидеть только в следующем году.

Сейид Хусейн Табатабаий родился в 1969 году, окончил Тегеранский университет. Получил степень магистра философии. С 2005 по 2008 годы — культурный атташе Посольства Ирана в Ереване. С 2011 по 2015 год — заместитель руководителя Культурного представительства при Посольстве Ирана в России, а затем его глава и руководитель Международного фонда иранистики в Москве.

С апреля 2015 года Сейид Хосейн Табатабаий возглавлял Восточноевропейский департамент Организации культуры и исламских связей ИРИ. Является основателем и главным редактором электронного журнала «Караван», ведет в социальных сетях страницу «Иранистика» для русского читателя. В настоящее время живет в Тегеране.

В 2018 году Сейид Хосейн Табатабаий как главный редактор электронного журнала «Караван» стал лауреатом престижного международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Издания».