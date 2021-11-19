В «Татмедиа» прошла презентация книги казанского хирурга Ильшата Билалова

Фото: Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

В «Литературном кафе» в «Татмедиа» состоялась презентация книги казанского хирурга, врача Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) Ильшата Билалова «Судьба, написанная в горах».

«Пишущих много, а тех, кто сумеет написать книгу, — мало. Серия карманных книг журнала „Казан утлары“ — самый читаемый и продаваемый в Татарстане формат татарских книг. Мы рады, что появляются новые авторы. Если будут писатели, поэты — значит, у нации есть будущее. Мы помогаем талантливым людям реализоваться. Ждем ваших интересных работ в будущем», — напутствовал на презентации автора книги генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдуллин напомнил, что в истории татарской литературы были писатели, имеющие профессию врача. «Вспоминаются Шариф Хусаинов, Накыйп Каштан. К врачам-писателям присоединился и Ильшат эфенде. В его произведении есть человеческие судьбы — они всегда привлекают читателя. Не останавливайся на одной книге», — посоветовал Зайдуллин автору.

Заместитель главного редактора журнала «Казан утлары» Вакиф Нуриев сравнил Ильшата Билалова с классиком русской литературы Антоном Чеховым. «Я вижу общие черты в творчестве Ильшата Билалова с Чеховым. Они оба объемно раскрывают темы судьбы человека, совести, духовных ориентиров, пишут об этом в близком народу ключе. Ильшат Билалов не раскрашивает жизнь в яркие цвета, пишет как есть. Как Чехов», — отметил Нуриев.

На фото (слева направо): автор книги Ильшат Билалов, редактор книги Рафис Курбан, председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла. Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

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«Абдурахман Абсалямов оставил нам прекрасное произведение о врачах „Белые цветы“. Но после этого в литературе была тишина. Я даже думал, что, возможно, у нас не хватает владеющих татарским языком врачей. Мы должны будем признать вас первым», — сказал он Ильшату Билалову.

Сотрудница Института истории АН РТ Фания Файзуллина стала первым редактором этой книги. А познакомилась она с творчеством писателя через его рассказ «Югалту» («Утрата»). «Это небольшой рассказ, но он довел меня до слез. Автор, как врач и как писатель, глубоко чувствует переживания своих больных, пропускает их через себя», — заметила Фания Файзуллина.

Сам автор поблагодарил за поддержку бывшего редактора газеты «Шәһри Казан» Люцию Хабибуллину. «Человека к большому шагу кто-то должен подтолкнуть. Для меня таким человеком стала Люция апа. Я пишу по вдохновению — просто так сесть и написать не получается. Пусть всегда будет вдохновение», — пожелал автор книги Ильшат Билалов.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

Презентация завершилась автограф-сессией. Поздравить Ильшата Билалова с выходом книги пришли представители татарской литературы, его семья и близкие. Вечер презентации провел редактор книги Рафис Курбан.

Ильшату Билалову 54 года. Он родился в Казани. Выпускник Казанского государственного медицинского института, кандидат медицинских наук. Преподаватель кафедры сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии КГМУ, врач Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) в Казани.