В «Татмедиа» прошла обзорная экскурсия для делегации из Якутии

В рамках Дней Якутии в Татарстане состоялась встреча делегации писателей Якутии с руководством Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, АО «Татмедиа» и главными редакторами журналов.

Обзорную экскурсию для коллег из Якутии провел гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Сейчас идет активная работа с представителями из Якутии. Их большой интерес к нам вызван в первую очередь тем, что „Татмедиа“ сделало серьезный рывок в развитии татароязычных проектов для детей, молодежи и взрослого поколения», — сказал Садыков.

Гостей из Якутии познакомили с радиостанцией «Тартип». Ретро татароязычное радио было возрождено благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В программу радио входят ретро-песни, начиная с 70-х годов, аудиопьесы и спектакли.

Также коллег познакомили с этажом «Татмедиа», где работают исключительно детские издания, например, журнал «Салават Купере». Издание курирует и Youtube-контент. Под руководством журнала работают пять разных аккаунтов с обучающими и развлекательными видео для детей на татарском языке.

Посетили и редакцию национальной радиостанция «Китап». Радио позволяет татарстанцам в удобном современном формате получить доступ к богатому литературному наследию татарского народа. Стоит отметить, что на сегодняшний день приложение находится на первом месте по скачиванию в AppStore.

В студии проекта «Татмедиа-Junior» молодые люди самостоятельно генерируют видеоконтент на татарском языке и пользуются популярностью в «Инстаграм» и Youtube. Это уникальная платформа, над которой работает четыре журнала «Татмедиа» и куда входит около 30 проектов. В программу платформы входят интеллектуальные и образовательные проекты, а также репортажи и интервью.

Для писателей организовали экскурсию и по «Литературному кафе», где Шамиль Садыков обратил особое внимание на открытки, которые приобрели большую популярность среди татароязычного населения мира. Также особое внимание гостей уделили карманным книгам на татарском языке, которые активно раскупаются, в том числе из-за удобства пользования.

«В „Татмедиа“ идет активная работа в области развития татарского языка, и это интересно нашим коллегам. Нам интересна их работа в части распространения газет, в социальных сетях, а также области кино и телевидения», — подытожил гендиректор АО «Татмедиа».