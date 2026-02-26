В «Татмедиа» презентовали нотный сборник композитора Алии Хамзиной на татарском языке

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В «Татмедиа» сегодня прошла презентация нового нотного издания композитора Алии Хамзиной «Песни для детей», выпущенного Татарским книжным издательством.

В рамках презентации состоялась встреча с композитором. Юные артисты из татарской театральной студии «Апуш» представили зрителям несколько песен из нового нотного сборника.

Заведующая редакцией детско-юношеской литературы Таткнигоиздата Айсылу Галиева рассказала об особенностях выпуска подобной литературы. По ее словам, Татарское книжное издательство ежегодно выпускает два-три нотных сборника – значительно меньше, чем книг других жанров.

«Нотные издания наиболее сложны в подготовке, потому что здесь обязательна работа двух специалистов: литературного редактора и музыкального редактора. Я выполняла функции литературного редактора. Музыкальным редактором этой книги выступила приглашенный специалист, композитор Гульнара Беляева», – пояснила Галиева.

В новый сборник вошли 14 песен на различную тематику. Как отметила редактор, это первая книга Алии Хамзиной, которая является сравнительно молодым композитором. Издание выпущено на татарском языке.

«Нотные издания печатаются не в каждом регионе, в Москве есть специализированное издательство. В Татарстане такие книги тоже выходят, но часто это сканированные версии авторских рукописей. В данном случае была проведена полная редакционная обработка», – добавила представитель Таткнигоиздата.

Сама композитор рассказала, что эта книга стала для нее дебютной, хотя музыкальной деятельностью она занимается давно. В начале 2000-х годов Хамзина выступала как певица, затем участвовала в выездных мероприятиях в школах Татарстана вместе с отцом Алмазом Хамзиным, работавшим в журнале «Казан утлары».

«Мы десять лет выступали перед детьми в районных, сельских и казанских школах. В ходе этой работы возникла потребность в написании детских песен. Они существовали, но в ограниченном количестве. Выступая перед детьми, я исполняла и свои песни, но пришла к выводу, что для детской аудитории нужен специальный репертуар», – пояснила Алия Хамзина.

Автором текстов песен стал отец композитора Алмаз Хамзин. По словам Хамзиной, среди тем песен – школа, учителя, родной край, Казань, а также характерные для современности явления, включая интернет.

«Активно выступая перед детьми, мы знали, что им интересно, а что нет», – объяснила автор музыки.

В ходе презентации гости мероприятия смогли ознакомиться с содержанием сборника, а также задать вопросы автору и редактору издания.