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В «Татмедиа» презентовали книгу Зиннура Хуснияра о трагедии Суслонгера
В серии «Библиотека „Казан утлары”» увидела свет книга татарского писателя Зиннура Хуснияра «Әтием кайда, Суслонгер?!» («Где мой отец, Суслонгер?!») о трагедии мобилизованных в Красную армию в годы Великой Отечественной войны, которые оказались в военном лагере «Суслонгер».
Как рассказал на презентации генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, это уже вторая книга о Суслонгере в серии, которую издает журнал «Казан утлары».
«Первая книга стала самой востребованной. Мы издали еще одну книгу на эту тему. Это уже 20-я книга в серии „Библиотека „Казан утлары”. Общий тираж серии приближается к 50 тыс. Примечательно, что 80–90% этих книг раскупаются сразу после появления в продаже», — заметил руководитель медиахолдинга.
Шамиль Садыков также упомянул, что события в Суслонгере коснулись и его собственной семьи. «Мой дедушка прошел через Суслонгер. Старшее поколение татарстанцев знает, что происходило в этом лагере. Тема тяжелая, но мы не могли ее обойти», — пояснил он.
Главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин в свою очередь подчеркнул, что в этой серии выходят только самые читаемые повести и рассказы, интересные широкой аудитории.
«Мы уделяем внимание авторам из других регионов, особенно из Башкортостана. Уже четыре писателя из соседней республики изданы в этой серии. У нас выходят также книги таких известных татарских писателей, как Зиннур Хуснияр, Набира Гибатдинова, Шамсия Зигангирова, Марат Кабиров», — добавил главный редактор журнала.
По словам Рустама Галиуллина, повесть особенно ценна тем, что в ней описаны реальные события, трагедия семей, которые живут рядом с нами. «Оказалось, что это судьбы бабушки, матери, соседей Зиннура абый Хуснияра. Только когда речь идет о реальных людях и событиях, литература имеет такое воздействие», — сказал он.
«Большое счастье, что герои этой истории еще до сих пор живы, они смогли устоять перед тяжелыми испытаниями», — отметил на презентации сам автор книги — Зиннур Хуснияр.
Повесть Зиннура Хуснияра о Суслонгере в 2021 году была опубликована в журнале «Казан утлары» под названием «Мәдинәгә медаль бирәләр». Новую книгу можно купить во всех точках продаж «Татмедиа».
«Суслонгер» — учебный лагерь на озере Серебряное в марийских лесах, где в годы войны проходили обучение мобилизованные в Красную армию из соседних регионов. Преступные действия руководства лагеря привели к массовой гибели солдат от голода и болезней.
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