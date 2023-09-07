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В «Татмедиа» презентовали книгу Иделии Марс «По ту сторону двери»
В «Литературном кафе» в здании «Татмедиа» состоялась презентация книги писательницы и сценариста Иделии Марс «По ту сторону двери». Книга написана в жанре психологического триллера, в котором читатель сможет погрузиться вместе с главной героиней Лили в мир таинственных и увлекательных загадок.
«С момента обложки книга притягивает взгляд, на ней изображена таинственная дверь. В работе присутствуют элементы мистики, драмы и романтизма. Произведение зародилось, когда я обучалась в Калифорнийском университете на сценариста и писала наброски. У меня определённый стиль описания персонажей и передачи эмоций», — рассказала автор.
Сюжет поведает читателю о робкой девушке Лили, которая попадает в аварию. Она выживает, но теряет память. Вскоре у нее появляются параноидальные мысли – героине кажется, что кто-то пытался ее убить. Страхи становятся реальностью, когда в заброшенном доме она обнаруживает таинственную дверь, которую постоянно видит во снах. Чтобы понять, что с ней происходит, Лили начинает ходить на сеансы гипноза.
По словам писательницы, чтобы привлечь читателя и создать напряжение в сюжетной линии, она использовала различные приемы, которые помогают удерживать внимание аудитории и вызывать эмоциональную реакцию. Некоторые из таких способов — добавление новых деталей, конфликтов и поворотов сюжета в каждой главе.
«Книга получалась остросюжетной. Читатель ощущает, что в каждой сюжетной линии открывается что-то новое и захватывающее. Это позволяет ему раскрыть характеры персонажей, эмоционально пережить их проблемы... Раскрывать все детали не хочется, но скажу одно, концовка совершенно непредсказуема. Я люблю пробуждать чувства в людях, мне хочется видеть реакцию в лицах читателей — испуг, тревогу, радость и слёзы за судьбу персонажа», — объяснила автор.
Иделия Марс родилась в Казани и живет в США. Книга стала третьей работой писательницы, она также автор и режиссер короткометражного фильма «Созерцай Мой Голос». Фильм был отобран для показа на международных кинофестивалях и два раза номинирован.
«Сейчас у меня ведется работа над второй книгой в фантастическом жанре. Она про апокалипсис и любовь. Над работой „По ту сторону двери“ идет процесс англоязычного варианта сценария. Главная цель — экранизация книги. Хотелось бы предложить ее зарубежным коллегам и российским киностудиям», — поделилась планами автор.
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