В «Татмедиа» представили книгу с письмами народного художника РТ Ахсана Фатхутдинова

В «Татмедиа» состоялась презентация сборника с письмами народного художника РТ Ахсана Фатхутдинова, написанными им народному поэту Татарстана Равилю Файзуллину. В книгу вошли 36 писем, в которых, начиная с 1970 года, автор делился с поэтом своими мыслями о будущем и настоящем татарского народа.

«Издав эту книгу, я считаю, что выполнил свой долг перед Ахсан абый. Это был человек тонко чувствующий, с чистой душой, он размышлял о будущем нации. Настоящий человек творчества, фанатично работал, буквально жил в своей мастерской и изображал татарских мифических существ — Шурале, духов, домовых, разговаривал с ними, иногда пел. Настолько богата его душа, видимо, он хотел с кем-то делиться. По милости Аллаха, свои письма он посвятил мне. Письма он из Нижнекамска привозил сам, почте не доверял. Я ему ни одного письма в ответ не смог написать», — рассказал поэт, который выступил составителем сборника.

Книга «Әхсән хатлары» вышла тиражом 1 тыс. экземпляров. По словам директора Татарского книжного издательства Ильдара Сагдатшина, книгу разошлют в библиотеки республики, также ее можно будет купить в магазинах издательства. «Равиль абый представил Ахсана абый как философа, человека, искренне ратующего за свой народ, неравнодушного к тому, что его окружает», — отметил Ильдар Сагдатшин.

«Уникальность книги в том, что в ней встретились два больших таланта, их духовные миры, „две планеты“, — поделился народный поэт Татарстана Зиннур Мансуров. — Равиль абый — тот человек, который принес в нашу литературу сенсацию, новаторство. Ахсан абый — гений в татарском изобразительном искусстве, вдохнувший жизнь в деревянные скульптуры. Они оба — неоценимые личности».

«Ахсан Фатхутдинов в своей книге поднимает глобальные вопросы — судьба нашего языка, городская элита, урбанизация татар, делится своими мнениями о деятелях искусства, предложениями о смене поколений. Хотелось бы, чтобы с этой книгой ознакомились школьники, студенты», — выразил пожелание Зиннур Мансуров.

Председатель Союза художников Татарстана Мударис Мингазов рассказал, что 20 лет работал в Нижнекамске вместе с Ахсаном Фатхутдиновым. «Я чувствовал, как богата его душа, как он всем сердцем переживает за будущее народа. Он стремился сохранить духовное наследие нашего народа, объяснить молодым художникам ценность родной культуры. Многие его не понимали, русскоязычные художники отдалились от него. Он очень расстраивался, видя, что татарская нация не развивается так, как могла бы», — поделился поэт.

В презентации книги также выступили советник председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, фотограф и журналист Рифкат Якупов, а также представители землячеств Рыбнослободского и Черемшанского районов РТ.

В рамках презентации книги в фойе «Татмедиа» развернута выставка работ Ахсана Фатхутдинова.