В «Татмедиа» поздравили будущих первоклассников

Сегодня в АО «Татмедиа» состоялась встреча с будущими первоклассниками и их родителями. Руководство агентства поздравило ребят с началом школьной жизни и вручило им подарки.

С приветственной речью выступили руководитель республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков. Они пожелали ребятам отличной учебы и успехов на пути к знаниям.

В торжественной обстановке детям сотрудников филиалов АО «Татмедиа» вручили подарочные наборы с канцелярскими товарами. Для создания праздничного настроения детям раздавали воздушные шары и предлагали вкусные угощения. Кроме того, все желающие могли проявить свои знания и таланты в различных конкурсах.

В качестве дополнительного сюрприза для будущих первоклассников выступили юные музыканты из проекта «СалаваТік», исполнившие сразу несколько песен на татарском языке. После вручения подарков собравшиеся сделали совместную фотографию на память.