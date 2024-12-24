«Год был непростым, но интересным»: в «Татмедиа» подвели итоги и провели награждение

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В медиахолдинге «Татмедиа» подвели итоги 2024 года и провели масштабное награждение отличившихся сотрудников. Почетные грамоты и благодарственные письма вручали руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. В списке награждаемых — 72 человека со всей республики. Из числа сотрудников «Татар-информа» грамот за многолетний плодотворный труд удостоены обозреватель Елена Фенина и редактор Эльза Кузнецова.

Перед награждением Айдар Салимгараев обратился к собравшимся, отметив, что рад видеть всех в это утро. «Уважаемые коллеги, завершаем год. Рад вас всех видеть живыми-здоровыми. Есть хорошие начинания на будущий год. Надеемся укрепить материально-техническую базу, рассмотреть заработные платы. Движение есть», — отметил руководитель профильного республиканского агентства.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, Салимгараев обозначил планы на будущий год. Среди значимых событий — выборы Раиса Республики Татарстан и дополнительные выборы депутатов в муниципалитетах республики.

«У нас большие ожидания — особенно в отношении городских, муниципальных изданий — что вы будете дружно совместно работать, выстраивать отношения. Это позволит вам свои вопросы решать, а нам показать, насколько вы полезны. Всем хорошего настроения, здоровья, чтобы близкие радовали», — пожелал Айдар Салимгараев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свою речь он завершил призывом к решению вопроса демографии, отметив, что решать его необходимо при личном участии.

«Вчера Раис РТ [Рустам Нургалиевич Минниханов] дал большую установку — мало призывать к решению вопроса демографии, нужно лично заниматься этим вопросом. Мало, говорит, вас, женщин, уговаривают, мало „работаем“ с вами. Поэтому Год семьи будет продолжаться, [значение] семейной темы и ценностей человека будет только возрастать», — заявил руководитель.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что уходящий год был непростым и даже очень сложным, но интересным.

«Следующий год будет еще интереснее, задач еще больше. Самое главное для вас — это тесный контакт с главой администрации, местными властями. Взаимодействие у вас не только с „Татмедиа“ должно быть, — напутствовал он собравшихся. — Большой успех филиалов зависит и от того, как выстраиваются отношения с администрацией, как район и районные власти участвуют в вашей деятельности, как они вам помогают. Это тоже большой фактор, влияющий на финансовую достаточность, на уровень».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Айдар Салимгараев добавил, что все ресурсные направления филиалов будут поддержаны. Районным филиалам он пожелал больше осваивать и развивать интернет-пространство. Это связано в том числе с наболевшей ситуацией с Почтой России.

«Рассчитываем, что федеральные решения будут приняты в отношении Почты России, какую-то помощь им окажут, чтобы они могли более эффективно работать. Со своей стороны — для республиканских газет, журналов всё, что можно было сделать по подписке, мы сделали. И обращение к главам было, и в отношении Почты России поговорили. В идеале, конечно, мы рассчитываем на то, что будет принято федеральное решение. Пока не видим этих решений, основной упор делаем на интернет. Я уверен: у вас будет получаться более чем хорошо», — обозначил задачу руководитель республиканского агентства.