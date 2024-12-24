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«Год был непростым, но интересным»: в «Татмедиа» подвели итоги и провели награждение
В медиахолдинге «Татмедиа» подвели итоги 2024 года и провели масштабное награждение отличившихся сотрудников. Почетные грамоты и благодарственные письма вручали руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. В списке награждаемых — 72 человека со всей республики. Из числа сотрудников «Татар-информа» грамот за многолетний плодотворный труд удостоены обозреватель Елена Фенина и редактор Эльза Кузнецова.
Перед награждением Айдар Салимгараев обратился к собравшимся, отметив, что рад видеть всех в это утро. «Уважаемые коллеги, завершаем год. Рад вас всех видеть живыми-здоровыми. Есть хорошие начинания на будущий год. Надеемся укрепить материально-техническую базу, рассмотреть заработные платы. Движение есть», — отметил руководитель профильного республиканского агентства.
Кроме того, Салимгараев обозначил планы на будущий год. Среди значимых событий — выборы Раиса Республики Татарстан и дополнительные выборы депутатов в муниципалитетах республики.
«У нас большие ожидания — особенно в отношении городских, муниципальных изданий — что вы будете дружно совместно работать, выстраивать отношения. Это позволит вам свои вопросы решать, а нам показать, насколько вы полезны. Всем хорошего настроения, здоровья, чтобы близкие радовали», — пожелал Айдар Салимгараев.
Свою речь он завершил призывом к решению вопроса демографии, отметив, что решать его необходимо при личном участии.
«Вчера Раис РТ [Рустам Нургалиевич Минниханов] дал большую установку — мало призывать к решению вопроса демографии, нужно лично заниматься этим вопросом. Мало, говорит, вас, женщин, уговаривают, мало „работаем“ с вами. Поэтому Год семьи будет продолжаться, [значение] семейной темы и ценностей человека будет только возрастать», — заявил руководитель.
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что уходящий год был непростым и даже очень сложным, но интересным.
«Следующий год будет еще интереснее, задач еще больше. Самое главное для вас — это тесный контакт с главой администрации, местными властями. Взаимодействие у вас не только с „Татмедиа“ должно быть, — напутствовал он собравшихся. — Большой успех филиалов зависит и от того, как выстраиваются отношения с администрацией, как район и районные власти участвуют в вашей деятельности, как они вам помогают. Это тоже большой фактор, влияющий на финансовую достаточность, на уровень».
Айдар Салимгараев добавил, что все ресурсные направления филиалов будут поддержаны. Районным филиалам он пожелал больше осваивать и развивать интернет-пространство. Это связано в том числе с наболевшей ситуацией с Почтой России.
«Рассчитываем, что федеральные решения будут приняты в отношении Почты России, какую-то помощь им окажут, чтобы они могли более эффективно работать. Со своей стороны — для республиканских газет, журналов всё, что можно было сделать по подписке, мы сделали. И обращение к главам было, и в отношении Почты России поговорили. В идеале, конечно, мы рассчитываем на то, что будет принято федеральное решение. Пока не видим этих решений, основной упор делаем на интернет. Я уверен: у вас будет получаться более чем хорошо», — обозначил задачу руководитель республиканского агентства.
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