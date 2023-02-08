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Культура
8 февраля 2023  15:43
Рузиля Мухаметова

В «Татмедиа» открылась фотовыставка народного писателя Марселя Галиева «Дыхание Алтая»

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В «Татмедиа» открылась фотовыставка народного писателя Марселя Галиева «Дыхание Алтая»
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В галерее «Татмедиа» открылась выставка «Дыхание Алтая», где представлены фотографии, созданные народным писателем Марселем Галиевым во время его поездок в Алтайский край. 

«Только за последний год я четырежды побывал на Алтае. С каждым разом он все больше для меня открывается», – сказал писатель, представляя свою выставку участникам торжественного мероприятия.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что в фотоработах Марселя Галиева имеется философский смысл. «Уникальное явление – стало известно, что Марсель Галиев вступил в еще одно профессиональное объединение – Союз фотографов Татарстана», – сообщил Шамиль Садыков.

Председатель Союза фотографов РТ Рамиль Галиев обратил внимание, что работы коллеги сделаны на профессиональном уровне.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На торжественном открытии фотовыставки также выступили народные поэты Ркаил Зайдулла, Разиль Валиев, Равиль Файзуллин, народный писатель Рабит Батулла и другие.
 

Фоторепортаж: Рамиль Гали
#выставка
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