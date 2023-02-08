В «Татмедиа» открылась фотовыставка народного писателя Марселя Галиева «Дыхание Алтая»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В галерее «Татмедиа» открылась выставка «Дыхание Алтая», где представлены фотографии, созданные народным писателем Марселем Галиевым во время его поездок в Алтайский край.

«Только за последний год я четырежды побывал на Алтае. С каждым разом он все больше для меня открывается», – сказал писатель, представляя свою выставку участникам торжественного мероприятия.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что в фотоработах Марселя Галиева имеется философский смысл. «Уникальное явление – стало известно, что Марсель Галиев вступил в еще одно профессиональное объединение – Союз фотографов Татарстана», – сообщил Шамиль Садыков.

Председатель Союза фотографов РТ Рамиль Галиев обратил внимание, что работы коллеги сделаны на профессиональном уровне.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На торжественном открытии фотовыставки также выступили народные поэты Ркаил Зайдулла, Разиль Валиев, Равиль Файзуллин, народный писатель Рабит Батулла и другие.

