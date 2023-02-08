В «Татмедиа» открылась фотовыставка народного писателя Марселя Галиева «Дыхание Алтая»
В галерее «Татмедиа» открылась выставка «Дыхание Алтая», где представлены фотографии, созданные народным писателем Марселем Галиевым во время его поездок в Алтайский край.
«Только за последний год я четырежды побывал на Алтае. С каждым разом он все больше для меня открывается», – сказал писатель, представляя свою выставку участникам торжественного мероприятия.
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что в фотоработах Марселя Галиева имеется философский смысл. «Уникальное явление – стало известно, что Марсель Галиев вступил в еще одно профессиональное объединение – Союз фотографов Татарстана», – сообщил Шамиль Садыков.
Председатель Союза фотографов РТ Рамиль Галиев обратил внимание, что работы коллеги сделаны на профессиональном уровне.
На торжественном открытии фотовыставки также выступили народные поэты Ркаил Зайдулла, Разиль Валиев, Равиль Файзуллин, народный писатель Рабит Батулла и другие.