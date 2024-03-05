В «Татмедиа» открылась фотовыставка «Энергия жизни» в поддержку женщин с онкологией

В преддверии Международного женского дня на первом этаже здания «Татмедиа» открылась фотовыставка «Энергия жизни». Это проект о женщинах, которые столкнулись с онкологией, но нашли в себе силы жить и лечиться от тяжелой болезни.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В фотосессии приняли участие 16 жительниц республики, которые готовы открыто рассказать о своем диагнозе. Проект организован объединением «Энергия жизни» совместно с редакцией «Челнинских известий».

«Это наш первый выставочный проект из Набережных Челнов и для нас это большая гордость. Челны — это город сильных и интересных людей. На выставке представлены сильные женщины, проект получился с историей. Надеюсь, что проект посетит и другие площадки в Казани», — рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Посетители могут узнать истории участниц выставки. Они разных возрастов и профессий, но всех объединят одно — встреча с тяжёлым заболеванием. Фотографии девушек представлены в ярких весенних образах и призваны вдохновить на победу тех, кто только начинает бороться с недугом, и показать, что после лечения жизнь обретает новые краски.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы решили поддержать девушек информационно и материально, наш фотокорреспондент „Челнинских известий“ Антон Катушенок провёл фотосессию совершенно бесплатно. Практически полгода продолжались съёмки героинь, каждая из них старалась показать себя в образе своей профессии, в любимом увлечении. И когда мы смотрим на портреты здесь, открываются пронзительные истории из жизни девушек, которые доказывает, что, обладая желанием жить, можно достичь действительно многого», — отметила главный редактор филиала АО «Татмедиа» редакции газеты «Челнинские известия» Зульфия Султанова.

Обложкой выставки стало фото Оксаны Прайм, на котором девушка в розовом платье сняла свой парик и показала себя без волос.

Создатель объединения «Энергия жизни» Гульнара Гараева рассказала, что задумка проекта в том, чтобы через фотографии женщин и их истории рассказывать другим людям, что рак — это не так страшно. По ее словам, множество людей удачно пролечились или проходят терапию в данный момент и стесняться этого не нужно.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда я узнала о диагнозе, стала искать людей, которые живут после его постановки 10, 20 лет. И знайте, что это лечится. Женщины начинают чувствовать себя дискомфортно. Они боятся своего диагноза, не рассказывают о болезни близким. От этого нужно избавляться. Наши участницы проекта принимают себя такими, какие они есть, и продолжают жить и радоваться жизни, несмотря на онкологию. Многие из нас реализовывают свои мечты, кто-то прыгнул с парашютом, кто-то получил права и сел за руль, а кто-то начал путешествовать», — пояснила она.

На сегодняшний день в проекте «Энергия жизни» состоит более 300 человек. Несколько раз в неделю сообщество проводит встречи, куда приглашают психологов, врачей, также проводят мастер-классы, спортивные занятия и музыкальные вечера. «Встречи помогают участницам легче проходить через тяжелую болезнь, получать ответы на свои вопросы, найти единомышленников. Мы рисуем картины, занимаемся восточными танцами, йогой, кулинарией, недавно записали свою песню», — добавила она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Участница проекта Наталья Егорова рассказала, что несколько лет нет назад у неё был обнаружен рак молочной железы. Сейчас девушка шестой год находится в ремиссии.

«Мы хотим показать, что есть продолжение жизни и с этим диагнозом можно жить. Главное — заниматься иметь эмоциональную стабильность, хорошее психологическое состояние. Это время, когда я начала не бороться с онкологией, а жить с ней, открывать для себя новые возможности. Сейчас в сообществе для девочек я даю уроки по йоге, по медитации. У нас нет свободного времени, чтобы сидеть и плакать, мы должны жить в моменте», — пояснила Наталья.