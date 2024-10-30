В «Татмедиа» наградили журналистов за освещение выборов депутатов Госсовета РТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В здании «Татмедиа» прошла церемония награждения журналистов за освещение выборов депутатов Государственного Совета Татарстана. Награды вручили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Это была большая задача, с которой вы справились. Но впереди выборы Раиса Татарстана, которые определят вектор развития региона на ближайшие пять лет», – обратился к награждаемым Айдар Салимгараев.

Он напомнил об огромной работе, которая была проделана СМИ Татарстана в течение саммита БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 ноября.

Дипломы были вручены журналистам и редакторам различных СМИ и работникам медиасферы Татарстана. В том числе был отмечен и труд нескольких работников «Татар-информа».

«Мы прошли хороший положительный путь через две большие избирательные кампании только в этом году. Центральная избирательная комиссия всегда стремится к открытости и партнерским отношениям со СМИ. Таким образом мы повышаем доверие избирателей к системе выборов. Все работали как единый механизм. Надеемся, что мы также открыто и конструктивно поработаем и на выборах Раиса Татарстана в 2025 году», – заявил Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что Татарстан ставят в пример по взаимодействию с медиа на выборах и на федеральном уровне. Особенно отмечают такие проекты, как «Всей семьей на выборы», «ИнформУИК», а также телемарафон, который традиционно проходит в республике в дни голосования.