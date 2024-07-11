Садыков: «”Татмедиа” работает рука об руку с почтой»

В «Татмедиа» наградили сотрудников почтовых служб. Награждение приурочено к трехлетию газеты «Шәһри Казан. Язмыш» и грядущему Дню российской почты.

«”Татмедиа” работает рука об руку с почтой. Без вас не будет нас, без нас не будет вас», — сказал в своем поздравлении генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Благодарственными письмами и другими подарками от АО «Татмедиа» и Республиканского агентства печати и массовой коммуникации «Татмедиа» были награждены:

Руководитель отдела административной поддержки продаж УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Владимир Королюк;

Начальник Арского участка Сабинского межрайонного почтамта УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Эльмира Гайнетдинова;

Ведущий специалист отдела почтового бизнеса и социальных услуг Балтасинского района Сабинского межрайонного почтамта УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Кадрия Мингазова;

Почтовый курьер Арского района Райхана Шайхиева;

Почтовый курьер Арского района Нурзиля Абдуллина;

Почтовый курьер Зеленодольского района Гульгина Ибатуллина;

Почтовый курьер Атнинского района Айсылу Галимуллина;

Почтовый курьер Зеленодольского района Дилбер Ахматова.

К Году семьи также наградили семью Рафаэля и Гульнары Сафиуллиных, а также сестер Гульнару и Гузель Валиевых.

Сотрудников почты также поздравило руководство УФПС «Татарстан почтасы» и редакция газеты «Шәһри Казан».