В «Татмедиа» наградили победителей онлайн-марафона #МеняюМирВокругСебя

В здании «Татмедиа» наградили победителей онлайн-марафона #МеняюМирВокругСебя. Они получили ценные призы и дипломы.

Для участия необходимо было записать видео продолжительностью до 1 минуты, где автор показывает или рассказывает, как меняет мир.

«Хочется пожелать участникам не останавливаться на достигнутом. Мы пересмотрели более 400 видеороликов, и каждый заслуживает похвалы и уважения. Креатив, инициативность и творческий подход, с которым участники подходили к созданию видео, вызывают восхищение. Приятно, что в Татарстане проживают такие неравнодушные люди», – сказала конкурса замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Часть победителей выбрали организаторы, а некоторые заняли первые места в онлайн-голосовании в социальной сети «ВКонтакте». Авторы лучших работ получили игровую приствку, смартфорны, умные часы и другие призы. Большинство призов забрали школьники и студенты, некоторые из которых сняли сразу по несколько роликов о своих добрых делах.

«Мы предложили людям рассказать, какие добрые дела они делают. Не каждый осознает, что даже самые маленькие поступки очень серьезно влияют на мир. Огркомитету было трудно определять победителей. Поэтому в том числе мы смотрели на посыл и качество съемки. Примечательно, что в нашем марафоне поучаствовали все 45 районов нашей республики», – добавила руководитель онлайн-марафона #МеняюМирВокругСебя Нина Шимина.

Марафон был организован первым созывом Молодежного Парламента Татарстана при поддержке Минмолодежи РТ.