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В «Татмедиа» наградили победителей конкурса «Татарский мем»
Интернет-портал «Миллиард.Татар» подвел итоги конкурса татарских мемов. По итогам юмористического противостояния были определены одиннадцать победителей. Результаты огласили во время пресс-конференции в «Татар-информе».
Участники были поделены на две возрастные и две жанровые категории. Так, «взрослые» участники соревновались в графическом и видеоформатах, а школьники поборолись в жанре «смешных картинок». Отдельной номинацией стал «Приз зрительских симпатий».
«С визуальной точки зрения ожидал чего-то более красивого и эксклюзивного. Здесь же большинство мемов были переведены с русского или других языков. Это расстроило. Было бы лучше, если бы мемы были на татарские темы», – поделился своими мыслями главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин.
Жюри конкурса оказалось весьма солидным: начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков, главные редакторы журналов «Ялкын, «Чаян», «Интертат» и избранные корреспонденты. Оценивала работы и автор тематического сообщества во «ВКонтакте» «Че гуглит татар кызы?» Динара Зиннатова.
«Сегодня мемы – это больше, чем картинки в социальных сетях. Их внедряют в разные отрасли и медиаиндустрию. Например, появилось направление мем-журналистики. Различные медиа сопровождают свои новости и статьи популярными мемами: "Enter-media", "Инде" и другие», – рассказала Зиннатова.
Среди призов были шаржи и настольные игры, сертификаты на полугодовую подписку журнала «Чаян» и дипломы. В категории школьников первое место занял одиннадцатиклассник Амир, постоянный подписчик журнала «Ялкын». Он уже два года ведет группу в социальной сети «ВКонтакте», где публикует мемы собственного сочинения. Но в будущем юмор он планирует оставить.
«Сейчас я решил, что стану журналистом. Для меня это самая подходящая профессия», – поделился Амир.
Конкурс стартовал два месяца назад – 1 апреля. За это время, по оценке организаторов, своим творчеством поделилось больше сорока участников. С полным списком победителей и их работами можно ознакомиться в соответствующей рубрике интернет-портала.
Состязания в татарских графических юморесках «Миллиард.Татар» проводит не в последний раз. Следующий конкурс планируется запустить уже в этом году.
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