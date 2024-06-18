В «Татмедиа» наградили победителей конкурса «Татарский мем»

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Интернет-портал «Миллиард.Татар» подвел итоги конкурса татарских мемов. По итогам юмористического противостояния были определены одиннадцать победителей. Результаты огласили во время пресс-конференции в «Татар-информе».

Участники были поделены на две возрастные и две жанровые категории. Так, «взрослые» участники соревновались в графическом и видеоформатах, а школьники поборолись в жанре «смешных картинок». Отдельной номинацией стал «Приз зрительских симпатий».

«С визуальной точки зрения ожидал чего-то более красивого и эксклюзивного. Здесь же большинство мемов были переведены с русского или других языков. Это расстроило. Было бы лучше, если бы мемы были на татарские темы», – поделился своими мыслями главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин.

Ильназ Фазуллин: «Было бы лучше, если бы мемы были на татарские темы» Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Жюри конкурса оказалось весьма солидным: начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков, главные редакторы журналов «Ялкын, «Чаян», «Интертат» и избранные корреспонденты. Оценивала работы и автор тематического сообщества во «ВКонтакте» «Че гуглит татар кызы?» Динара Зиннатова.

«Сегодня мемы – это больше, чем картинки в социальных сетях. Их внедряют в разные отрасли и медиаиндустрию. Например, появилось направление мем-журналистики. Различные медиа сопровождают свои новости и статьи популярными мемами: "Enter-media", "Инде" и другие», – рассказала Зиннатова.

Динара Зиннатова: «Сегодня мемы – это больше, чем картинки» Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Среди призов были шаржи и настольные игры, сертификаты на полугодовую подписку журнала «Чаян» и дипломы. В категории школьников первое место занял одиннадцатиклассник Амир, постоянный подписчик журнала «Ялкын». Он уже два года ведет группу в социальной сети «ВКонтакте», где публикует мемы собственного сочинения. Но в будущем юмор он планирует оставить.

«Сейчас я решил, что стану журналистом. Для меня это самая подходящая профессия», – поделился Амир.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Конкурс стартовал два месяца назад – 1 апреля. За это время, по оценке организаторов, своим творчеством поделилось больше сорока участников. С полным списком победителей и их работами можно ознакомиться в соответствующей рубрике интернет-портала.

Состязания в татарских графических юморесках «Миллиард.Татар» проводит не в последний раз. Следующий конкурс планируется запустить уже в этом году.