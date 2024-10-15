В «Татмедиа» готовятся к запуску патриотического литературного конкурса

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В «Татмедиа» провели круглый стол, посвященный вопросам проведения литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом».

Планируется, что он стартует до конца 2024 года, а подведение итогов будет приурочено к 9 Мая. Присоединиться к конкурсу смогут авторы произведений, отражающих самоотверженность, доблесть, героизм, патриотизм уроженцев Татарстана в ходе решения задач специальной военной операции. К участию допускаются лица старше 18 лет.

«Объявить конкурс мало. Нужно обсудить, как его организовать, как максимально вовлечь в него творческих людей», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Во время круглого стола в том числе обсуждались положения конкурса. Так, эксперты предположили, что участникам не хватит времени для написания произведений крупных жанров, к примеру романов. Ожидается, что в положение будут внесены корректировки исходя из полученных замечаний.

Зиннур Мансуров Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Порой глубокая и качественная публицистика может быть лучше романа», — уверен писатель Зиннур Мансуров.

Конкурс будет организован в целях продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма, для сохранения и развития государственных языков РТ, стимулирования творческой деятельности, выявления талантливых авторов и обогащения корпуса произведений современной литературы в Татарстане.

«Очень своевременный и важный конкурс. Страна живет сегодня с этой проблемой — в каждой семье, в каждом кругу об этом люди рассуждают, думают, беспокоятся, плачут. Быть в стороне от этой проблемы писатели и журналисты просто не могут», — считает писатель, главный редактор газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев.