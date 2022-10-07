В «Татэнерго» «не теряют надежды» на реализацию проекта модернизации Заинской ГРЭС

В компании «Татэнерго» не теряют надежды на то, что проект модернизации Заинской ГРЭС, замороженный из-за санкций, все-таки будет реализован. Об этом в рамках форума «100% Татарстан» сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Рим Галиахметов.

«Ввиду отказа от поставок оборудования General Electric этот проект у нас находится на паузе. Но, тем не менее, мы надеемся, этот проект продолжить. Этот проект должен был быть самым эффективным не только в пределах России, но и в пределах Европы, потому что турбина очень эффективная. И, по сути, в мире их по пальцам перечесть было. Тем не менее, мы не теряем надежды на реализацию нашего проекта», – заявил Галиахметов.

Он также добавил, что в компании «думают и о модернизации ТЭЦ в Набережных Челнах», тем более что такой проект может быть реализован в рамках федеральной программы модернизации тепловой генерации (так называемой ДПМ-2). «Есть механизм – ДПМ, он в принципе работает. Думаю, что Минэнерго РФ и дальше будут находить механизмы, для того, чтобы поддержать производителей электрической энергии и тепла», – добавиол топ-менеджер.

Напомним, проект модернизации Заинской ГРЭС, в рамках которого на станции планировалось построить парогазовую установку на 850 МВт, был остановлен этой весной из-за отказа американской General Electric поставить в Татарстан газовую турбину и другое необходимое оборудование. Контракт на выполнение работ по проектированию, закупкам и строительству ПГУ-850 МВт был заключен между «Татэнерго» и турецкой компанией Enka в июле 2020 года. Выйти на рынок электроэнергии планировалось с 2024 года.

В июле этого года гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказывал ИА «Татар-информ», что еще в начале года проект шел по плану: были полностью подготовлены фундаменты под новое оборудование главного корпуса. Но затем пришлось все заморозить. Впрочем, Хазиев также подчеркивал, что компания будет искать другие варианты и отказываться от модернизации Заинской ГРЭС не планирует.