В Татарстанстате рассказали о новых правилах сдачи отчетности и об использовании ИИ

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина рассказала, как в 2026 году изменятся правила сдачи отчетности для бизнеса, какие нововведения ждут предпринимателей и как искусственный интеллект поможет бизнесменам избавиться от дублирования запросов.

Гатауллина объяснила, что организация или индивидуальный предприниматель могут узнать список форм статической отчетности для сдачи в Татарстанстат, зайдя в раздел «Поиск форм по ОКПО» на сайте ведомства.

«Следует иметь в виду, что перечень формируется по формам статотчетности, срок сдачи которых приходится на текущий месяц. Поэтому во избежание просрочек всем нашим респондентам мы рекомендуем проверять данный раздел ежемесячно», – подчеркнула она.

При этом в рамках реализации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП) должна быть воплощена в жизнь функция формирования полного списка статистических форм для респондента на год. Это заложено в Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года.

В свою очередь актуальную информацию по формам статистической отчетности, таким как бланк формы, указания по заполнению и XML-шаблон, можно найти на официальном сайте Татарстанстата в разделе «Респондентам» – «Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности» – «Альбом форм федерального статистического наблюдения».

Статистические отчеты начиная с 2022 года принимаются исключительно в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью в XML-формате. Они не требуют подтверждения на бумажном носителе.

Исходя из своих возможностей респонденты могут предоставлять отчеты через специализированных операторов связи или систему веб-сбора, в режиме онлайн или офлайн, уточнила руководитель Татарстанстата.

«Обращаем внимание: если отсутствует наблюдаемое явление, респондент все равно должен направить подписанный в установленном порядке отчет по форме. При этом заполняется исключительно титульный раздел, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных», – акцентировала она.

Помимо прочего, с 1 августа 2025 года введена проверка на обязательное предоставление информации о МЧД (машиночитаемой доверенности) при сдаче первичных статистических данных в Росстат для всех категорий респондентов.

Если электронная подпись выдана на юридическое лицо (организацию) или на индивидуального предпринимателя (ИП), машиночитаемая доверенность не требуется. Если электронная подпись выдана на физическое лицо, то необходимо получить МЧД и загрузить в «Профиль» Системы сбора отчетности или программное обеспечение оператора связи.

Более подробная информация об электронной статической отчетности, инструкциях, программном обеспечении размещена на сайте Татарстанстата в разделе «Респондентам» – «Статистическая отчетность в электронном виде».

Если возникнут вопросы по предоставлению статистической отчетности, можно обратиться по нескольким каналам:

– многоканальный телефон Татарстанстата – 8 (843) 221-78-60;

– внутренние номера ответственных специалистов и другая контактная информация находятся на сайте Татарстанстата в разделе «Контакты»;

– техническая поддержка по вопросам электронной отчетности – 8 (843) 264-72-15 и 221-78-85;

– электронная почта – 16@rosstat.gov.ru.

В ответ на вопрос, на какой стадии цифровизации находится сейчас Татарстанстат в части сбора статистической отчетности, Наталья Гатауллина заверила, что в ведомстве понимают: статистика требует цифровой трансформации. Это связано с необходимостью стать ближе к пользователям – принципы и методы статистики должны быть прозрачны и понятны.

Для этого разрабатывается ГИС ЦАП. Основные вопросы, которые данная платформа призвана решить, – это:

– обеспечение принципа единого информационного пространства;

– реализация однократного сбора первичных данных (на основе первичного учета) с возможностью их многократного аналитического использования;

– гарантирование высокого качества и оперативности предоставляемой информации.

Среди ключевых вызовов руководитель статистического ведомства назвала внедрение потокового сбора статистических данных, а также создание единой точки публикации статистики и интеграцию существующих информационных баз. По ее словам, не обойден вниманием и вопрос внедрения ИИ-инструментов для автоматизированной обработки и верификации данных.

Кроме того, для снижения нагрузки на респондентов будет проделана работа по:

– исключению дублирования запросов при обмене данными между госорганами;

– переходу от форм федерального наблюдения к сбору по первичным показателям (особенно для малого бизнеса);

– разработке индивидуальных наборов показателей для разных категорий респондентов;

– формированию личных кабинетов с автозаполнением и механизмами обратной связи;

– обеспечению 100-процентного соответствия статистических показателей стандарту качества данных;

– разработке требований к административным данным для их использования в официальной статистике.

В завершение разговора Наталья Гатауллина напомнила, что официальная статистическая информация размещена на сайте Татарстанстата, в информационных системах ЕМИСС и «Открытый Татарстан».