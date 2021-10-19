В Татарстанстате объяснили, как не стать жертвой злоумышленников в ходе переписи

В ходе Всероссийской переписи населения в Татарстане работают более 7 тыс. переписчиков. С 18 октября они ходят по домам, их легко распознать по фирменным атрибутам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Татарстанстате.

«Переписчик, который постучится в вашу дверь, должен представиться, рассказать о цели визита. Вы узнаете его по фирменным атрибутам переписи — удостоверению переписчика, действительному при предъявлении паспорта, жилету, шарфу с символикой переписи и сумке синего цвета, планшетному компьютеру со специальной программой переписи», — отметили в пресс-службе ведомства.

Если у жителей республики появились какие-либо сомнения в отношении пришедших к ним переписчиков, то они могут уточнить фамилии работающих на переписных участках, а также задать интересующие вопросы по телефону горячей линии Татарстанстата: (843)221-78-78.

«Переписчик не попросит предъявить документы. Все данные он запишет с ваших слов. Переписчика не интересует конфиденциальная информация. Он не потребует показать ему паспорт, пенсионное удостоверение или любые другие документы, не спросит, кто владеет этим жильем или сколько вы зарабатываете? И, наконец, переписчики не проводят опросы по телефону. Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, это точно мошенник», — подчеркнули в пресс-службе Татарстанстата.