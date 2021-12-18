В татарстанскую систему «Народный контроль» за десять лет поступило 390 тыс. обращений

В татарстанскую систему «Народный контроль» начиная с 2012 года поступило уже 390 тыс. обращений граждан. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в интервью ИА «Татар-информ».

«Если сначала у нас было 60 категорий, то с учетом того, что в республике начал работать Центр управления регионом и развивается платформа обратной связи, в системе уже свыше 100 категорий. Они более раздроблены, стали более конкретными», — заявила омбудсмен.

Например, по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами появились три категории, касающиеся вывоза мусора. Это установка контейнерных площадок, вывоз ТКО и работа региональных операторов, рассказала Сабурская.

«Напрямую подключили региональных операторов к системе „Народный контроль”, то есть если гражданин подал обращение, то оно тут же попадает в системе именно к регоператору. Две тысячи обращений мы получили только по вывозу мусора в текущем году», — отметила уполномоченный по правам человека.

Она добавила, что Центры управления регионами созданы по поручению Президента России Владимира Путина во всех субъектах РФ.

«Центр управления регионом был создан, чтобы анализировать абсолютно все виды обращений граждан, по каким бы каналам они ни поступали, — подчеркнула омбудсмен. — С начала года было обработано уже более 300 тыс. обращений граждан, и большинство из них были решены оперативно. Часть вопросов, которая поступает в Центр управления регионом, автоматически направляется в „Народный контроль”. И мы следим за своевременностью ответов, исполнением обращений».

По словам Сабурской, поставлена задача по интеграции всех систем, которые работают с обращениями граждан.