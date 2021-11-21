«В татарстанском Союзе очень комфортно»: татарские писатели не хотят под крыло Москвы

Спустя месяц после визита в Казань представителей Союза писателей России их татарстанские коллеги собрались, чтобы обсудить, в какой форме они могли бы строить взаимоотношения с этой организацией. В расширенном виде тема заседания правления Союза писателей Татарстана охватывала перспективы сотрудничества с союзами в регионах, но основное внимание все же было уделено предложению Союза писателей России о вступлении в их объединение. Свою позицию по этому вопросу татарстанские писатели донесли до руководства республики.

Что стоит за столь активным интересом Союза писателей России к Союзу писателей Татарстана? Выиграет татарстанский союз от подобных объединений или проиграет?

На встречу с членами правления Союза писателей Татарстана пришел заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ Марат Ахметов Фото: Рузиля Мухаметова

На встречу с членами правления Союза писателей Татарстана пришел заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ Марат Ахметов. Из официальных лиц в заседании также приняли участие депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по образованию, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

Заседание вел председатель Союза писателей Татарстана, депутат Госсовета РТ Ркаиль Зайдуллин. В ходе визита московских писателей в Казань из-за болезни он не смог с ними встретиться. Представители российской организации провели в Казани творческий вечер, заседание круглого стола, главное – они встретились с министром культуры РТ Ирадой Аюповой.

Заместитель министра культуры Дамир Натфуллин коротко рассказал об итогах этой встречи. «Обсуждали возможности сотрудничества. Гости были очень довольны казанским визитом – потом нам пришло благодарственное письмо от имени Иванова. Во время встречи также было озвучено желание создать в Казани отделение Союза писателей России».

Представители Союза писателей России в октябре встречались с министром культуры РТ Ирадой Аюповой Фото: mincult.tatarstan.ru

За вступление в российский союз высказался писатель Алексей Остудин, который в 2016-2021 годах в татарстанском союзе руководил секцией русскоязычных писателей. Спикер старался убедить коллег, что в объединении с российской организацией одни только плюсы. К слову, прежний председатель правления татарстанского союза Данил Салихов в прошлом году уже ездил по этому поводу в Москву, встретился с председателем российского союза Николаем Ивановым, правда, свой визит он в Казани ни с кем не обсуждал и, получается, действовал в этом случае от своего имени.

Алексей Остудин: «В 2013 году я был на встрече Путина с творческой интеллигенцией. Он не захотел работать с каким-то отдельным союзом. Сказал: «Объединяйтесь. Если будет один союз, помогу». Потому что одному поможет – другой обидится. Сейчас они юридически создали Ассоциацию писателей и издателей, вместо Литфонда создан Попечительский совет. Эта финансовая помощь – финансовая подушка.

У писателей появятся деньги. Не надо будет выпрашивать деньги у власти. Без разницы, в какой союз вступим, потому что они объединены в одну ассоциацию. И нет ничего плохого в их желании взять к себе региональные союзы. Им просто надо быть больше. Вступление в союз – легкий путь попасть в ассоциацию. Нет разницы, в какой из них вступать. Разве плохо быть вместе? Это дает нам самостоятельность. Союз писателей России, который позвал нас вступить в свою организацию, не преследует свои интересы, им просто нужна масса».

За вступление в российский союз высказался писатель Алексей Остудин Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Русскоязычная писательница, сотрудник аппарата Союза писателей Татарстана Галина Зайнуллина напомнила, что есть те, кто предпочитает другое объединение, которое называется «Союз российских писателей».

Галина Зайнуллина: «Многие наши писатели и так уже состоят в Союзе писателей России. Как мне сказал Эдуард Учаров, эти две организации конкуренты между собой. Союз российских писателей очень заботится о своих членах. Если наш татарстанский союз вступит в Союз писателей России, часть наших членов уйдет из Союза писателей Татарстана. Объединившись, мы можем потерять наших сильных писателей».

Ахат Мушинский: «Если вступим в Союз писателей России, мы там станем девяносто первым после девяноста подобных союзов в его составе. А если кто-то хочет вступать, он и так это может сделать. Если будем сотрудничать, давайте работать просто с ассоциацией».

Марат Ахметов русским писателям: «Насколько вам комфортно в составе Союза писателей Татарстана?»

Алексей Остудин: «Совсем не комфортно».

Марат Ахметов: «Если наберутся желающие вступить в российский союз, таких возьмут туда?»

Алексей Остудин: «Они всех берут. Если мы хотим вступить в Ассоциацию российских писателей, войти туда через российский союз легче».

Марат Ахметов: «Самое главное – пусть будет живое общение. Если выгодно быть в составе Союза писателей России – если есть финансовые ресурсы, поддержка, статус, авторитет, одно дело. Но в этом положении вызывает некоторые сомнения».

Алексей Остудин: «Финансовая помощь обещана. Речь идет о государственном издательстве и государственных книжных магазинах».

Ркаиль Зайдуллин: «Кто обещал?»

Алексей Остудин: «Путин».

Ркаил Зайдуллин: «Когда?»

Алексей Остудин: «В 2013 году».

Вопросы от Марата Ахметова:

1. Существует ли ассоциация де-факто?

2. Как между собой взаимодействуют два основных российских союза?

3. На какие финансы существуют эти два союза?

4. Как устроена работа российского союза с региональными союзами?

Справка: Ассоциация писателей и издателей учреждена в декабре 2020 года. Председатель - Сергей Шаргунов. Инициаторами ассоциации являются пять крупных объединений: Союз писателей России, Союз российских писателей, Союз писателей Москвы, Союз писателей Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Штабом ассоциации утвержден Дом Ростовых, и организация зарегистрирована по адресу ул. Поварская, дом 52. В творческий совет ассоциации вошли известные русские писатели, главные редактора литературных журналов, руководители издательств. В списке членов ассоциации значится также этническая татарка, писательница Гузель Яхина.

Дамир Натфуллин: «В Союзе писателей России 8 тысяч членов и имеются 90 сегментов в регионах. Если у нас всего 85 регионов – 90, наверное, хорошо, а уже на более чем тысячу городов 90 – это не так уж много».

Ркаиль Зайдуллин: «Мы не против быть членом ассоциации. Но как учредители. У учредителей есть право вето. Как говорит Шаргунов, Союз писателей России будет против нашего полноправного вступления. Они хотят, чтобы мы были отделением.

Мы знаем, как живут союзы Башкортостана, Чувашии, Якутии, какой-то помощи из федерального центра нет. Я бы не сказал, что и в налаживании связей с московскими издательствами есть помощь. Мы с помощью Алены Каримовой начали сами создавать эти связи. Я не вижу какой-то выгоды».

В октябре 1991 года было составлено соглашение о сотрудничестве между Союзом писателей РСФСР и Союзом писателей Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Слово взяли народные писатели.

Равиль Файзуллин: «Я с 1965 года член Союза писателей СССР. Хочу лишь привести цитату из книги “Союз писателей Татарстана”:

“В октябре 1991 года было составлено соглашение о сотрудничестве между Союзом писателей РСФСР и Союзом писателей Татарстана. В первом предложении соглашения говорится, что «Союз писателей РСФСР и Союз писателей Татарстана в условиях равноправия договорились о всестороннем сотрудничестве”. (В последнее время у некоторых товарищей были попытки татарстанскую организацию снова сделать подвластной российской писательской организации. Видимо, неким людям, имеющим амбиции, мало считаться татарстанским писателем, называться российским писателем кажется более эффектным и престижным. Особенно если попадешь в круги, близкие к правлению!)

Ах уж это фонетическое, точнее, политическое звучание!

Если на то пошло, в удостоверениях нашего старшего поколения написано «Член Союза писателей СССР». Так не будет масштабнее? Какую бы ты корочку ни носил, по сути ты все равно сын отдельного народа, творец отдельного народа – его писатель, певец, художник... Хорошо, если можешь, сочиняй только гениальные произведения – имя твое станет великим, о тебе услышат на широких просторах…

Мне кажется, торопиться не нужно, стать подвластным никогда не поздно. Пусть сначала российские писатели между собой все согласуют, организуются, установят законные права. Пока у них хаос: российские писатели сами разделены на множество групп, разрознены... Во-вторых, пока никакой для нас пользы в возвращении в старый центр не видно. Потому что московские издательства и печатные органы к Союзу писателей не относятся, по-прежнему возможность издать в центре книгу практически нулевая. Творчество – это не промышленная отрасль, наша работа строится на свободе, демократическом равенстве. Вообще настоящая дружба, сотрудничество могут быть только между равными.

Равиль Файзуллин: «Мне кажется, торопиться не нужно, стать подвластным никогда не поздно. Пусть сначала российские писатели между собой все согласуют» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Наш татарстанский Союз писателей в 1934 году на I Всесоюзном учредительном съезде четвертым взял слово – с докладом выступил Кави Наджми. Сначала русская литература, затем украинская... Четвертыми были мы. На том съезде из татарстанских делегатов выступали четыре человека. В последнем съезде перед распадом СССР нашей делегации даже слова не дали. Туфан Миннуллин успел пару слов сказать. Во времена СССР к нам не относились как к литературе автономной области, к нам относились как к представителям полноправной татарской литературы.

Думать об ассоциации можно, но вступать в качестве филиала не нужно. Не будем забывать и то, что у нас нет статуса, нет такой профессии, как писатель. Мы – организация, как Общество рыболовов, Общество филателистов... У нас нет прав. Если Россия считается с людьми творчества, то у них должен быть статус. Наше творчество не идет в стаж».

Разиль Валеев: «Равиль абый тут подробно рассказал. Это проблема, которая касается не только Союза писателей, а проблема масштабов всей страны. Это один из углов централизации. Раз начался такой процесс, нас тоже хотят включить. Но мы не государственная организация, мы общественная организация. Нас куда-то включать под давлением, по приказу будет посложнее. А если и министров начнут назначать из центра, то это давление будет и на нас. У нас в уставе написано, что этот вопрос может решать только съезд. Мы можем лишь обсудить, а решение принимать не можем. Единственный путь – можно обновить соглашение о сотрудничестве. Другого пути нет».

Марсель Галиев: «Раньше были писательские дома – в Комарово, Ялте, Коктебеле, Гаграх, Пицунде, Переделкино… Я побывал в каждом из них. В Коктебеле Максимилиан Волошин имение с 5 гектарами земли, фруктовыми садами оставил писателям в наследство на вечное пользование. И его кто-то разбазарил. Почему организации русских писателей не поднимают вопрос по их возвращению?»

Набира Гиматдинова: «Русские писатели ориентируется на Москву. Там им комфортно, общаются на своем языке. А я, татарская писательница Набира Гиматдинова, Москве совершенно не нужна. Мне здесь очень комфортно, и я очень горжусь тем, что являюсь членом Союза писателей Татарстана. Мое предложение такое: пусть они там между собой все прояснят, создадут то, что хотели создать, после этого мы к этому вопросу вернемся. Но и там мы можем вступить лишь на равных».

«Во времена СССР к нам не относились как к литературе автономной области, к нам относились как к представителям полноправной татарской литературы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Народных писателей поддержали остальные члены союза.

Рифат Жамал: «Для чего мы собрались? Объединяться нам или нет – решать может лишь съезд. Конечно, мы можем принять решение о созыве союза, но сегодня перед нами этот вопрос не стоит. Это просто попытка понять, как мы должны существовать в нынешних обстоятельствах. Во всех сферах идет стремление построить вертикаль. Я так понимаю, что руководство хочет узнать мнение писателя. Пока только это. Господин Остудин очень правильно привел слова Путина – пусть сначала между собой придут к соглашению, если там будет единый союз, нас даже спрашивать не станут. Там еще идет конкурентная борьба.

Союз писателей России, взяв нас под свое ведение, хочет стать сильнее. Присутствующие здесь два русскоязычных писателя – Алексей Остудин и Галина Зайнуллина выступают за два разных союза – мы увидели, что между русскоязычными писателями нет единого мнения. Поэтому нет необходимости участвовать в этих играх. Фатих Сибгатуллин, кажется, тоже член какой-то российской писательской организации, не знаю какой. Раньше мне член одного из подобных организаций рассказывал, что ему обещали дачный участок, ежегодно санаторий. Так и не дождался.

А от сотрудничества мы не откажемся. Меня радует, что руководство интересуется нашим мнением».

Хабир Ибрагим: «В Татарстане есть такая организация, как ТАИС. Это единственная национальная организация по защите авторских прав. Ни в одной из национальных республик таких нет, все стали филиалами РАО. Нас тоже пытались ликвидировать, но мы не сдались. Туфан Миннуллин и другие смогли отстоять. Хочу сказать, как бы Союз писателей тоже не остался в таком положении. Остудину скажу одно – если бы вам было некомфортно, вы бы тут не сидели».

От Ркаиля Зайдуллина итог, достойный стать афоризмом: «Писателю всегда должно быть дискомфортно – судьба у него такая».

Ркаиль Зайдуллин: «Писателю всегда должно быть дискомфортно – судьба у него такая». Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-инфом»

Подведя итоги обсуждения, Марат Ахметов обратился к татарским писателям с призывом: «Прошу вашей общественной активности. Комиссия старается восполнить духовный вакуум потребности в языке. Мы ждем от писателей активной поддержки. Встречайтесь с населением, выезжайте в школы, детские сады! Пока эта активность не ощущается. Нельзя все сваливать на ковид. Если не хотите выезжать в районы, встречайтесь в Казани! Нужны встречи в городах. Из 330 членов союза не все, может быть, на ногах, но наберется же, наверное, 100 писателей, которые могут участвовать в этих встречах.

Не думайте, что язык нужен только Минниханову, Мухаметшину и мне! Он вам нужен! Не обижайтесь! Чтобы сохранить язык, нужно говорить на нем. Не сравнивайте себя с ними. Вы себя сравнивайте с учителем татарского языка в школе!»

Автор: Рузиля Мухаметова, intertat.ru; перевод