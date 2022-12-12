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Происшествия
12 декабря 2022  19:02
Павел Климчак

В татарстанском СИЗО-3 появились новые камеры для несовершеннолетних

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В татарстанском СИЗО-3 появились новые камеры для несовершеннолетних

В следственном изоляторе №3 в Бугульме провели капитальный ремонт в отдельном посте для содержания несовершеннолетних, который включает в себя шесть камер, помещение воспитательной работы, учебный класс и отдельную душевую.

Фото: УФСИН России по РТ

Камеры оборудованы всем необходимым: столом и скамьей, холодильником, шкафом для продуктов, книжными полками, в помещении есть вешалки и радиодинамик для вещания общегосударственных программ. Также в каждой камере огороженный санузел, горячая вода и проведенное кабельное телевидение.

Фото: УФСИН России по РТ

Помещения после ремонта осмотрели замглавы УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев, начальник СИЗО-3 Дмитрий Дулов и прокурор Бугульмы Артем Кривоносов.

Фото: УФСИН России по РТ

Сейчас в изоляторе находятся шестеро несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В отремонтированных камерах могут содержаться 25 человек, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: УФСИН России по РТ

 

#УФСИН по РТ #СИЗО
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