В татарстанском селе Старое Суркино строят современный фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В селе Старое Суркино Альметьевского района строят новый фельдшерско-акушерский пункт. Работы идут по графику, открытие запланировано на октябрь.

Строительство ведется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена», которая входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». На возведение ФАПа выделено более 12 миллионов рублей .

Новый модульный ФАП имеет общую площадь 78,5 квадратных метров. Внутри будут: процедурный кабинет, прививочное помещение, стерилизационная, комната для хранения лекарств. Также предусмотрено оснащение современной мебелью и благоустройство прилегающей территории. Сейчас идет внутренняя отделка и подключение коммуникаций. По плану, строители завершат все работы на два месяца раньше срока .

Село Старое Суркино находится недалеко от Альметьевска, здесь проживает более тысячи человек . Новый пункт значительно улучшит доступность медицинской помощи для местных жителей.

Как сообщал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, в этом году в Татарстане по нацпроекту построят 34 фельдшерско-акушерских пункта в 19 муниципалитетах.

Напомним, что национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Ведется обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, на работу в них привлекают больше квалифицированных медицинских кадров.