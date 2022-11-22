В татарстанском селе работнику оторвало руку на производстве

Трагедия произошла сегодня около девяти утра в ООО «ХПП «Август-Муслюм» в селе Муслюмово, на улице Урожайной. На производстве 37-летнему рабочему оторвало руку: во время очистки магистрали подачи зерна его руку затянуло в механизм. Пострадавшего работника доставили в местную больницу.

На место происшествия выезжал представитель районной прокуратуры. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет приниматься решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело. Ход проверки на контроле у прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.