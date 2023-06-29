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Происшествия 29 июня 2023 12:23

В татарстанском селе пьяный муж насмерть забил жену кулаками

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Жителя Татарстана обвиняют в убийстве супруги, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 24 июня в селе Шигали в процессе употребления спиртного между супругами произошел конфликт, в процессе которого 61-летний мужчина нанес 57-летней жене несколько ударов кулаками по голове, от которых потерпевшая на утро скончалась.

Сейчас мужчина задержан. Вину свою он полностью признает. Проводится расследование.

#убил жену
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