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В татарстанском селе пьяный муж насмерть забил жену кулаками
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Жителя Татарстана обвиняют в убийстве супруги, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 24 июня в селе Шигали в процессе употребления спиртного между супругами произошел конфликт, в процессе которого 61-летний мужчина нанес 57-летней жене несколько ударов кулаками по голове, от которых потерпевшая на утро скончалась.
Сейчас мужчина задержан. Вину свою он полностью признает. Проводится расследование.
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