В татарстанском селе пьяный муж насмерть забил жену кулаками

Жителя Татарстана обвиняют в убийстве супруги, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 24 июня в селе Шигали в процессе употребления спиртного между супругами произошел конфликт, в процессе которого 61-летний мужчина нанес 57-летней жене несколько ударов кулаками по голове, от которых потерпевшая на утро скончалась.

Сейчас мужчина задержан. Вину свою он полностью признает. Проводится расследование.