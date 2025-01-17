Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В татарстанском селе из-за непотушенной сигареты сгорел частный дом, хозяин погиб
В селе Подлесный Утямыш Черемшанского района Татарстана загорелся одноэтажный бревенчатый частный жилой дом.
Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Во время разбора сгоревших конструкций дома пожарные обнаружили тело его 54-летнего хозяина.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников