В татарстанском селе из-за непотушенной сигареты сгорел частный дом, хозяин погиб

В селе Подлесный Утямыш Черемшанского района Татарстана загорелся одноэтажный бревенчатый частный жилой дом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкций дома пожарные обнаружили тело его 54-летнего хозяина.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, причиной пожара стала неосторожность при курении.