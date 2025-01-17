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Происшествия 17 января 2025 21:07

В татарстанском селе из-за непотушенной сигареты сгорел частный дом, хозяин погиб

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В селе Подлесный Утямыш Черемшанского района Татарстана загорелся одноэтажный бревенчатый частный жилой дом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкций дома пожарные обнаружили тело его 54-летнего хозяина.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

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