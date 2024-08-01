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В татарстанском селе готовят к реставрации деревянную церковь XIX века
В Верхнеуслонском районе, в селе Большие Меми, начались инженерно-технические исследования церкви Святого князя Александра Невского. Трехпрестольный деревянный храм был возведен в конце XIX века, рассказали в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.
Как сообщил председатель комитета Иван Гущин, в настоящее время специалисты проводят комплекс инженерно-технических исследований, разработку шурфов и зондажей. Это позволит оценить состояние объекта культурного наследия и приступить к разработке проекта реставрации.
Храм с шатровым завершением и трехъярусной колокольней был построен в 1892-1894 годах. Средства на его возведение собирали прихожане по инициативе воспитанников местной школы. Здание признано ярким примером культовой архитектуры конца XIX века. Сейчас объект находится в аварийном состоянии.
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