В татарстанском селе Борискино построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

В селе Борискино Алькеевского района Татарстана появится новый фельдшерско-акушерский пункт. На возведение ФАПа выделено более 12 миллионов рублей. Строители уже установили типовое модульное здание, а сейчас завершают внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей.

Общая площадь нового медицинского пункта составит 78,35 квадратного метра. Внутри разместятся функциональные кабинеты, которые будут оснащены современным оборудованием и мебелью. Это позволит оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь жителям села. На данный момент готовность объекта составляет 56%. Кроме того, по проекту предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Строительство ФАПа станет важным шагом в улучшении доступности медицинской помощи для местных жителей. Напомним, что в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 19 муниципальных образованиях Татарстана планируется построить 34 фельдшерско-акушерских пункта, три из которых будут расположены в Алькеевском районе.

Строительство объекта осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена», входящей в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».