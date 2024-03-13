В Больших и Малых Кабанах в РТ рано утром одновременно загорелись двухэтажные дома

Накануне в социальных сетях появилась информация, что в селе Большие Кабаны в Лаишевском районе сгорела часть двухэтажного здания на Кооперативной улице.

Отмечалось, что в этом доме живут три семьи.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Казани, горение произошло на Кооперативной улице на первом и втором этажах дома №3. Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем и не дать ему распространиться. В результате никто не пострадал.

В соцсетях также сообщалось, что примерно в это же время в соседнем селе Малые Кабаны также случился пожар, и также в двухэтажном доме.

В министерстве агентству сообщили, что действительно на Центральной улице загорелось двухэтажное здание. Хозяев дома в этот момент не было, никто не пострадал. Огнеборцы оперативно локализовали горение.