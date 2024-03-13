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В Больших и Малых Кабанах в РТ рано утром одновременно загорелись двухэтажные дома
Накануне в социальных сетях появилась информация, что в селе Большие Кабаны в Лаишевском районе сгорела часть двухэтажного здания на Кооперативной улице.
Отмечалось, что в этом доме живут три семьи.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Казани, горение произошло на Кооперативной улице на первом и втором этажах дома №3. Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем и не дать ему распространиться. В результате никто не пострадал.
В соцсетях также сообщалось, что примерно в это же время в соседнем селе Малые Кабаны также случился пожар, и также в двухэтажном доме.
В министерстве агентству сообщили, что действительно на Центральной улице загорелось двухэтажное здание. Хозяев дома в этот момент не было, никто не пострадал. Огнеборцы оперативно локализовали горение.
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