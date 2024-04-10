В татарстанском поселке Уруссу на пожаре пострадали двое взрослых и ребенок

Накануне вечером в поселке Уруссу на пожаре пострадали три человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в частном доме. Горели дощатая веранда и кровля частного бревенчатого дома.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

39-летняя женщина, 50-летний мужчина и 9-летний ребенок пытались выбраться из дома через горящую веранду и получили ожоги.

Площадь горения составила 76 квадратных метров. Скорее всего, на веранде произошло короткое замыкание проводки.



