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В татарстанском поселке Уруссу на пожаре пострадали двое взрослых и ребенок
Накануне вечером в поселке Уруссу на пожаре пострадали три человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился в частном доме. Горели дощатая веранда и кровля частного бревенчатого дома.
39-летняя женщина, 50-летний мужчина и 9-летний ребенок пытались выбраться из дома через горящую веранду и получили ожоги.
Площадь горения составила 76 квадратных метров. Скорее всего, на веранде произошло короткое замыкание проводки.
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