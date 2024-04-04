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В татарстанском поселке Подгорный 10-летний мальчик сорвался в реку и погиб
Накануне вечером в поселке Подгорный произошла смертельная трагедия, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Дети играли на высоком берегу вблизи реки Солояз. В какой-то момент один из детей пропал из виду.
10-летнего мальчика в реке обнаружили сотрудники полиции в двух метрах от берега. Пожарные МЧС России подняли тело ребенка из воды.
МЧС России напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра и нужно ни в коем случае не допускать, чтобы в период весеннего таяния дети играли вблизи непрочного льда.
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