В татарстанском поселке Подгорный 10-летний мальчик сорвался в реку и погиб

Накануне вечером в поселке Подгорный произошла смертельная трагедия, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Дети играли на высоком берегу вблизи реки Солояз. В какой-то момент один из детей пропал из виду.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

10-летнего мальчика в реке обнаружили сотрудники полиции в двух метрах от берега. Пожарные МЧС России подняли тело ребенка из воды.

МЧС России напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра и нужно ни в коем случае не допускать, чтобы в период весеннего таяния дети играли вблизи непрочного льда.