В татарстанском отделении КПРФ прокомментировали итоги выборов в Госсовет РТ

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В штабе татарстанского реготделения партии КПРФ подвели итоги избирательной кампании.

«Работать, работать и еще раз работать. Работа усложнилась, выборная кампания показала наши слабые и сильные стороны, показала над какими законопроектами нам нужно работать: социальными, экономическими, в области просвещения, медицины и молодежной политики», — резюмировал руководитель ТРО КПРФ Хафиз Миргалимов.

Как отметил депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Артем Прокофьев, КПРФ подтвердила в стране статус второй партии, ведущей оппозиционной силы.

«Наша партия всегда верна своим принципам и своей идеологии, всегда защищает людей наемного труда. Это новая позиция, которую мы всегда будем отстаивать», — добавил координатор фракции КПРФ в Госсовете РТ Фадбир Сафин.

Напомним, что за КПРФ в прошедших выборах в Госсовет РТ проголосовало 10,5%. По партийным спискам в Госсовет РТ от КПРФ попали 6 представителей.