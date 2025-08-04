В татарстанском лагере началась военно-патриотическая смена «Время юных героев»

Фото: Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

В детском лагере «Чайка» в Татарстане началась третья летняя военно-патриотическая смена «Время юных героев».

Участниками стали 200 подростков от 14 до 17 лет. Детей ждут занятия по огневой и тактической, инженерной подготовке, первой помощи и тактической медицине, военной топографии, управлению БПЛА и военно-спортивные игры.

«Вам очень повезло, что вы сегодня находитесь здесь, с вами будут работать опытные инструкторы – это ветераны боевых действий, в том числе пять участников СВО, которые прошли переподготовку в Российском университете спецназа, многофункциональном патриотическом центре "Машук" и в Московском педагогическом государственном университете. Желаю вам с пользой провести время, найти новых друзей», — обратился к участникам смены министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Министр подчеркнул, что такие форматы работы помогают формировать ценности у молодого поколения.

Задачи данной программы соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

Министр вместе директором филиала Центра «ВОИН» Алексеем Бламыковым, директором республиканского центра «Лето» Ниной Шиминой и руководителем Казанского штаба ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Владиславом Тарасовым прошлись по территории лагеря, осмотрели работу столовой, медпункта, систем видеонаблюдения, условий проживания детей и послушали занятия по разным направлениям, которые начались сразу же после открытия смены.

Отметим, что один из инструкторов участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Анвар Мухаметзянов. Сегодня он проводил занятия по типографии.

На смене участники совместно с волонтерами плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, пишут письма военнослужащим, которые через волонтерские организации направляются бойцам в зону Специальной военной операции.

Детей ждет множество традиционных развлечений – квесты, вечерние шоу-программы, мастер-классы, различные встречи.