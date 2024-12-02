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Общество 2 декабря 2024 15:58

В татарстанском аэропорту Бегишево подорожает парковка

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С 16 декабря в татарстанском аэропорту Бегишево вырастет стоимость платной парковки. О новых тарифах сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.

«Теперь первые три часа парковки будут стоить 200 рублей/час. После истечения этого времени тариф изменяется на 700 рублей/сутки», — говорится в сообщении.

Кроме того, решено увеличить время бесплатного пребывания на стоянке. Отмечается, что меры примут для удобства ожидающих и провожающих пассажиров.

Помимо платной парковки, при въезде на территорию Бегишево есть альтернативная стоянка. Оставить на ней транспорт можно бесплатно. Вместимость — 410 машино-мест.

#аэропорт бегишево #платная парковка
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