В татарстанском аэропорту Бегишево подорожает парковка

С 16 декабря в татарстанском аэропорту Бегишево вырастет стоимость платной парковки. О новых тарифах сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.

«Теперь первые три часа парковки будут стоить 200 рублей/час. После истечения этого времени тариф изменяется на 700 рублей/сутки», — говорится в сообщении.

Кроме того, решено увеличить время бесплатного пребывания на стоянке. Отмечается, что меры примут для удобства ожидающих и провожающих пассажиров.

Помимо платной парковки, при въезде на территорию Бегишево есть альтернативная стоянка. Оставить на ней транспорт можно бесплатно. Вместимость — 410 машино-мест.