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В татарстанском аэропорту Бегишево подорожает парковка
С 16 декабря в татарстанском аэропорту Бегишево вырастет стоимость платной парковки. О новых тарифах сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.
«Теперь первые три часа парковки будут стоить 200 рублей/час. После истечения этого времени тариф изменяется на 700 рублей/сутки», — говорится в сообщении.
Кроме того, решено увеличить время бесплатного пребывания на стоянке. Отмечается, что меры примут для удобства ожидающих и провожающих пассажиров.
Помимо платной парковки, при въезде на территорию Бегишево есть альтернативная стоянка. Оставить на ней транспорт можно бесплатно. Вместимость — 410 машино-мест.
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